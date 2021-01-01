تحليل | من رحم الإصابات تولد الحلول .. درس من جوارديولا لمورينيو

جوارديولا ينتصر على مورينيو .. وأبرز الملاحظات الفنية

في كل مرة يتلاقى جوزيه مورينيو وبيب جوارديولا توجه الأنظار حول المباراة التي تجمعهما بترقب أكبر حتى وإن لم تكن في حد ذاتها مهمة، فما بالك إذا كانت محورية في منافسة يخوضها مانشستر سيتي وتوتنهام إما على اللقب أو المقاعد الأوروبية؟

هذه المواجهة كانت خاصة من نوعها كونها حملت الأوجه المضادة لكلا المدربين في موقف واحد وُضعا فيه في نفس الموسم ولكن الفارق أن بيب جوارديولا تفوق في هذا الامتحان على البرتغالي في معركة يبدو ستكون تحت شعار؛ العبرة بالخواتيم.

اليوم استعاد بيب جوارديولا التفوق من جديد على جوزيه مورينيو بعد سقوط لمرتين أمامه، حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا مريحًا على حساب ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليستعيد بيب جوارديولا نغمة التفوق والانتصارات من جديد على جوزيه مورينيو.

المثير للإعجاب تكتيكيًا اليوم كان النظام الذي يلعب به بيب جوارديولا والذي يبدو عشوائيًا، ولكنه لأننا نعلم بيب وشاهدناه مئات المرات يفعل أشياء تعجز عن تفسيرها العقول المحدودة والكارهة فإننا نعلم أنه أمر شديد التعقيد.

دعك من الرسم التكتيكي لأنك ستشاهد الظهير كانسيلو في العمق أكثر من مشاهدتك له على الطرف، وستشاهد إلكاي جوندوان يصبح هدافًا ودخل منطقة الجزاء في الوقت الذي تشير فيه المعطيات بأنه لاعب محور.

أيضًا ستجد بيرناردو سيلفا الذي يتخذ من اللامركزية عنوانًا له، وتبادل للأدوار بين رياض محرز ورحيم ستيرلينج وإعادة اكتشاف لفيل فودين، وبربط الخيوط ستكتشف أن كل ذلك أو جزء منه بالأحرى جاء نتيجة لإصابة كيفين دي بروينه.

على الناحية الأخرى مثل غياب هاري كين عن توتنهام انعدام حلول مورينيو تمامًا، ومع عودته أيضًا، لم يجد مورينيو الفراغات التي كان يخطف بها المباراة من جوارديولا بمرتدة أو اثنتين.

قدرة جوارديولا على إيجاد الحلول البديلة مع التعرض لمواقف صعبة جعلته يحول موسمه إلى صدارة واكتساح وسلسلة انتصارات بعد بداية كارثية، وغيابها على الجانب الآخر رمى بمورينيو من الصدارة إلى غياهب المركز الثامن والتاسع.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021

بالطبع تمتلئ المباراة بالعناوين، وتحتاج صحوة مانشستر سيتي إلى الكثير من الحديث حول تفاصيلها، ولكننا اخترنا لك نقطة محورية تدور حولها معارك الثنائي في هذه الفترة ليس إلا.