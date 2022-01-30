تحليل مصر والمغرب | سذاجة دائمة وليست طباعك يا تريزيجيه!

الآن يمكننا القول عاد منتخب مصر، مباراة فنية مميزة، قتالية رائعة، أمام أسود أطلس منتخب المغرب، فكانت النهاية سعيدة للفراعنة بالصعود لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لينافس بقوة على بطاقة النهائي، بعدما استبعده حتى إعلامه من الترشح للقب.

قبل المباراة، الحديث جله كان عن ضرورة أن يضع الفراعنة ألف حساب للاعبي أسود الأطلس، فغالبيتهم محترفين بأوروبا، لكن ما شهدناه بالمباراة كان مختلف كليًا عن ذلك..

الأسود يدافعون والفراعنة يهاجمون، وهنا الخطأ الأكبر الذي وقعت به المغرب، فالهدف المبكر إما أن يكون عامل قوة أو نقطة ضعف، وكان هو من أضعف أسود الأطلس.

مباراة دفاعية كبيرة قدمها الأسود، وحاول الفراعنة أن يخترقوها بتسديد بعيدة المدى، إذ سددوا 14 تسديدة، لكن كان الحارس ياسين بونو لهم بالمرصاد.

لمحة بسيطة تعطيك طابعًا سريعًا عن المباراة وهي التمريرات والفارق الكبير بينها، فلاعبو مصر مرروا الكرة 458 مرة مقابل 108 مرة للمغاربة طوال الـ120 دقيقة!

أما عن البرتغالي كارلوس كيروش؛ المدير الفني للفراعنة، فبعد أن هاجمناه كثيرًا، اليوم نرفع له القبعة، بتعامله الرائع مع المباراة، لا خوف زائد ولا ثقة زائدة، معادلة متوازنة، كانت نتيجتها هو التأهل.

رهبة فتوح ثم استفاقة لإخفاء حكيمي:

نجم أسود الأطلس بدأ المباراة بصورة مميزة، ربما هي رهبة أحمد فتوح؛ ظهير مصر، هو ما تسبب في ذلك، لكن ما إن استفاق فتوح، غاب حكيمي!

تسديدان لم تكن أي منهما بين القوائم الثلاث، قدمها أشرف في المباراة، لمس الكرة 114 مرة، ومررها لزملائه 51 مرة، بنسبة دقة 76.5%.

أما في المواجهات الثنائية فتفوق بنسبة 63.6%، وبنسبة 25% فقط في الالتحامات الهوائية.

على المستوى الدفاعي، أوقف حكيمي 5 هجمات لمصر، وقطع الكرة 11 مرة، فيما قُطعت منه 27 مرة.

بينما فتوح أوقف 3 هجمات للخصوم، وشتت الكرة من مناطق الخطورة ست مرات، فيما قطع الكرة من الخصم ست مرات.

على مستوى التمريرات، فوصلت دقة تمريراته إلى 71.1%، ونجح بنسبة 41.7% في المواجهات الثنائية، وبنسبة 50% في الالتحامات الهوائية.

سذاجة دائمة:

أيمن أشرف؛ الظهير والمدافع ولاعب الوسط في هذه المباراة، دائمًا ما أشدنا بما يقدمه في أي مركز يتم الاعتماد عليه به، سواء مع فريقه الأهلي أو منتخب مصر.

أداء رجولي، مستوى فني مميز، اتباع تعليمات المدرب، وذكاء في التعامل مع الثنائيات في غالبية الأوقات.

لكن يعيب أيمن السذاجة في المباريات الكبرى، إذ يقع في أخطاء دون مبرر واضح، تكلف فريقه إما استقبال هدف أو اللعب بدونه، لحصوله على الكارت الأحمر.

في مباراة الليلة، خطأ مع أول أربع دقائق من المباراة، تسبب في توتر زملائه في البداية دون داعٍ، مؤكد أن المدرب حذره من الوقوع في الخطأ أمام لاعب بحجم أشرف حكيمي، فماذا عن ارتكاب ضربة جزاء؟

يحتاج أيمن أشرف لإعادة حساباته في هذه النقطة، التي تكررت كثيرًا خصوصًا مع الأهلي.

ليست عاداتك يا تريزيجيه:

محمود حسن "تريزيجيه" اللاعب الذي يجد الدعم الدائم من الجماهير المصرية، حتى رغم أهلاويته إلا أن حتى جمهور المنافس يحبه، ويحب ما يقدمه مع أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر.

لكنه قرر الليلة معاداة الجماهير بالإشارة بإشارة "اصمتوا" عقب إحرازه الهدف الثاني في المباراة، ردًا على الانتقادات التي تعرض لها، إثر أدائه المتراجع في هذه البطولة وإنهائه الهجمات بطريقة هي الأسوأ.

بالطبع لتريزيجيه عذره في أدائه المتراجع، إذ أنه العائد حديثًا بعد غياب أشهر، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن منذ متى وهذه طباعه؟!

لا يجب أن يسير تريزي على خطى عدد من لاعبي جيله في مثل هذه التصرفات، فلا يومًا كان كذلك!، ولا يمكن أن يكون هذا تعامله، خاصةً وأن الجماهير محقة في انتقاداتها.

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