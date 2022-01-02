تحليل مايوركا وبرشلونة | لاماسيا لا نهاية لها .. وهكذا وجد تشافي الحوافز!

فاز برشلونة على نظيره مايوركا في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 19 بهدف نظيف ليعود الفريق لطريق الانتصارات بعد التعادل الأخير ضد إشبيلية.

النادي الكتالوني فاز بالمباراة في ظروف عصيبة للغاية وغيابات عديدة، لذلك كان يجب أن ندقق النظر في المباراة أكثر من ذلك.

دعونا نلقي نظرة على أبرز النقاط الفنية في المواجهة:

تحركات ثلاثي الهجوم

في الشوط الأول رأينا ثلاثي هجوم برشلونة يتحرك بشكل مستمر ويغير من تمركزه وهو ما ساعد في ظهور خطورة على مرمى ريال مايوركا.

النادي الكتالوني لم يكن يقدم ذلك من قبل بنفس الكيفية، وهو ما كان يتسبب في غياب الخطورة من عرى مرمى الخصوم.

بالحديث عن ثلاثي الهجوم لابد من الإشادة بأداء الشاب الذي يظهر للمرة الخامسة مع الفريق فيران جوتجلا.

حظ دي يونج

لولا سوء الحظ في الشوط الأول لكان لوك دي يونج قد خرج بهاتريك، بعد أن سجل هدف في الدقائق الأخيرة ومنع القائم والعارضة هدفين له.

دي يونج قدم مستويات طيبة للغاية، ولو استثنينا التسديدة الطائشة التي سددها في بداية الشوط الأول فسنرى أنه يستحق التقييم الأفضل بين كافة نجوم برشلونة.

سيطرة واستحقاق

بشكل عام استحق برشلونة التقدم والفوز في المباراة بعد السيطرة التي فرضها على أحداث اللقاء منذ الدقيقة الأولى.

صحيح أن مايوركا كان له لحظات ظهور وتميز إلا أن أغلب الأوقات كانت الخطورة حكرًا على برشلونة الذي ظهر في ثوب مختلف.

عدم الشعور بالغيابات

من مزايا برشلونة في لقاء اليوم هو نجاح الشباب في تعويض الغيابات العديدة التي عانى منها الفريق سواء بسبب الإصابات أو بسبب فيروس كورونا.

ظهور ريكي بوتش في وسط الملعب كان طيبًا، ومعه ظهور الثنائي أخوماش وجوتجلا في الهجوم، بالإضافة إلى الظهور الاضطراري لأراوخو في مركز الظهير.

حوافز تشافي

لا يوجد حوافز أفضل من الظروف الصعبة التي يمر بها برشلونة بشكل عام سوى الظروف التي مر بها الفريق في الأيام الأخيرة من إصابات ومرض بكورونا.

تشافي وجد الحوافز الكافية من أجل أن يجعل الفريق يقدم أفضل ما لديه ويحقق الفوز في مباراة كان يجب تأجيلها من وجهة نظر المدرب الإسباني.

تلك الحوافز أضاف لها تعثر ريال مدريد اليوم ضد خيتافي، بالرغم من الفارق الكبير الذي يملكه الملكي في الصدارة وبقمة ترتيب الدوري الإسباني.



بيت القصيد

ربما يكون برشلونة في مرحلة صعبة من تاريخه لكن الخير في شباب الفريق لا يزال موجودًا، وحقًا مدرسة لاماسيا مليئة بالمواهب القادرة على قيادة مستقبل الفريق.

النادي الكتالوني رغم كل الظروف التي يمر بها حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد عن المركز الثالث بنقطتين فقط.

وبرغم كل الغيابات التي عانى منها الفريق في لقاء اليوم إلا أن تشافي وجد الخلطة السحرية لمنح اللاعبين الدوافع اللازمة للفوز في المباراة في نفس يوم تعثر ريال مدريد.



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