تحليل | مانشستر يونايتد وليفربول.. انتصارات سولشاير الزائفة

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع التاسع للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقيقة يجب أن نتفق عليها قبل أن نبدأ: مانشستر يونايتد يملك مدافعاً واحداً اسمه هاري ماجواير. ليفربول يفقد النقاط للمرة الأولى في البريميرليج، بالتعادل مع يونايتد 1-1.

أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر لم يكن يملك الكثير من الخيارات التكتيكية، الرجل صراحةً لا يملك الكثير منها في المطلق، ولكنه قرر اعتماد طريقة يونايتد المعتادة ضد ليفربول منذ بات الأخير متفوقاً عليه بتلك المسافة: أنا لن ألعب، ولكني لن أتركك تلعب.

وعليه لجأ النرويجي لثلاثي دفاعي ومثلث هجومي مقلوب، بوجود بيريرا حراً وراء الثنائي جيمس المائل للطرف وراشفورد المائل للعمق.

على الناحية الأخرى أتى يورجن كلوب مجرداً من نجمه محمد صلاح، فانتقل ساديو ماني إلى اليمين وحل ديفوك أوريجي يساراً، وإزاء الفقر الإبداعي المستمر لدى وسط هذا الفريق، نجحت منظومة يونايتد بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن يونايتد هو الطرف المدافع معظم أوقات المباراة، إلا أن لاعبي ليفربول كانوا أكثر نجاحاً في التدخلات واسترجاع الكرة: جوردان هيندرسون نجح في 3 تدخلات من أصل 4، روبرتسون نجح في جميع الأربعة، فينالدوم نجح في 3 من أصل 3، بالتساوي مع أعلى لاعبي يونايتد على هذا الصعيد آرون وان بيساكا.

نعلم كم الجهد الذي يبذله جنود الريدز، ولكن هذا أيضاً يرجع إلى سهولة فقدان هجوم يونايتد للكرة، رحبوا معناً بأندرياس بيريرا الذي فقد الاستحواذ 6 مرات، بفارق الضعف عن وصيفه ماني.

أخيراً وخلال الشوط الأول الذي حاول به يونايتد الهجوم دون أدنى مخاطرة، كوفئ بهدف من تحرك ممتاز لراشفورد وراء ماتيب. مباراة الكاميروني لم تكن جيدة في تلك اللقطة، لم تكن جيدة سوى في اعتراضاته الثلاثة: ماتيب تعرض للمراوغة 4 مرات ونجح في تدخل وحيد.

ملحوظة: الهدف بدأ بمخالفة واضحة للغاية

كاد ليفربول أن يعود بهدف ماني الذي ألغي لوجود لمسة اليد، ولكن لقطة كتلك لا يجب أن تمر دون السؤال حقاً عما فعله لينديلوف هنا، مانشستر يونايتد يملك مدافعاً واحداً اسمه هاري ماجواير.

في الشوط الثاني بدأ كلوب بالعبث في شكل الفريق بحثاً عن التعويض، فحل تشامبرلين يساراً بدلاً من أوريجي، وتقدم ماني إلى مركز المهاجم، ولعب فيرمينو وراءه، وذهب جوردان هندرسون إلى الجناح الأيمن. الأمر الذي وضعه في أزمة لم يتوقع أحد أن يخرجه منها آدم لالانا، بنزوله على حساب هندرسون.

سجل لالانا هدف التعادل ولا توجد أدنى مفاجأة هنا، مانشستر يونايتد يملك مدافعاً واحداً اسمه هاري ماجواير، فيما أتت تغييرات سولشار متأخرة للغاية، ليبدو كما كلو كا يخشى إفساد منظومته، في ثمانينيات اللقاء أخيراً أتى مارسيال بدلاً من راشفورد، وبقي بيريرا في الملعب لأسباب غامضة، وكأن ماتا كان ليفعل أسوأ من ذلك بأي حال.

حسناً مانشستر يونايتد أوقف ليفربول، عمل رائع، ولكن لا يجب أن نجعلنا ننسى أين يقع الفريق الآن: في المركز الثالث عشر بـ10 نقاط من 9 مباريات، على بعد نقطتين من منطقة الهبوط. الفارق بينه وبين ليفربول لا يزال 15 نقطة بعد انقضاء الربع الأول فقط من الدوري. الفريق لم يحقق سوى انتصارين في البريميرليج حتى الآن.. إلى متى يمكن لهذا الرجل البقاء؟