تحليل | ليفربول وآرسنال.. ما لم يخطط له إيمري

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع الثالث للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

بسيناريو غير مفاجئ، فاز ليفربول على ضيفه آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب أنفيلد في قمة منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

بدأ يورجن كلوب مباراته بلا مفاجآت، تشكيل متوقع بحذافيره في ظل إصابة نابي كيتا للمرة التي لم نعُد نذكر رقمها، بالإضافة إلى غياب أليسون الاضطراري. 4-3-3 الخاصة بالمدرب الألماني تعد علامة شبه ثابتة خصوصاً في المواعيد الكبرى، ولكن على الناحية الأخرى تختلف الأمور، فأوناي إيمري من النوع الذي قد يخوض كل مباراة برسم مختلف.

إيمري بالفعل أتى بـ4-3-1-2، ثلاثي وسط مكون من تشاكا وجيندوزي وويلوك أمامهم سيبايوس كمحرك للثنائي السريع بيبي وأوباميانج، مجرد إقصاء ألكساندر لاكازيت من هذا التشكيل جعل كل نوايا إيمري واضحة للغاية، فهو أتى لزحم العمق وإغلاق المنافذ أمام خط دفاعه الذي لا يؤتمن، مضحياً بالأطراف لاستدراج أرنولد وروبرتسون إليها، ومن ثم تحريك ثنائيه الهجومي في المساحات الناجمة عن تقدمهما لدى استرجاع الكرة.

بالفعل على مر الشوط الأول ساهم ثنائي أظهرة الريدز في فتح الملعب قدر استطاعتهم، إلا أنهم أجبروا في النهاية على محاولة إرسال العرضيات بنمط متكرر، في ظل عدم تميز هجوم ليفربول على صعيد الرأسيات، وفي ظل شوط أول جيد للغاية من جانب ديفيد لويز أحدث الإضافات الدفاعية، نكرر، شوط أول، فقد عاد ديفيد لويز الحقيقي في الثاني على ما يبدو..

من هنا كانت المباراة تُلعب على الأطراف كما أراد لها إيمري، فكما يحاول ليفربول الضرب مراراً وتكراراً من المنفذ المتاح، كان آرسنال يتحين الفرصة للارتداد من البقعة ذاتها، الأمر الذي دفع فيرجيل فان دايك للخروج على اليسار وراء روبرتسون لمقابلة بيبي وتأخيره حتى تنضم المساندة، ما كلفه التعرض للمراوغة أخيراً في البريميرليج على يد الجناح الوافد من ليل.

قبل أن تنهال عبارات السخرية، ما المشكلة أن يتعرض مدافع للمراوغة؟ ما حققه فان دايك في الموسم الماضي هو الاستثناء وليس العكس، الأصل أن الأفضلية للاعب المهاري الذي يملك الكرة تحت أقدامه، لعل تحطم هذا الرقم فرصة تحرر الهولندي من هذا الهاجس، أو بالأحرى من الضغط الإعلامي المصاحب.

على ذكر بيبي، يملك اللاعب كل شيء تقريباً عدا جودة الإنهاء، أمر لو نجح في تطويره سيجمع كافة الإمكانات التي بمقدورها صناعة نجم كبير للغاية في هذا الدوري، خاصةً في تلك المباريات التي لن يصل بها الفريق للأمام كثيراً.

رغم تفوق ليفربول الواضح، كانت الأمور تسير على هوى إيمري بشكل مثالي، إلى أن فاجأته ركنية أرنولد بالمزيد من مشاكل خطه الخلفي المأساوي، ففيما يبدو كان سوكراتيس وجيندوزي يراقبان فان دايك معاً ليأتي ماتيب ويتفوق على الثاني! هدف أطاح بكل حسابات الفريق الذي أتى للعب على رد الفعل، قبل 4 دقائق من نهاية الشوط الأول.

سيداتي سادتي 📢



إليكم ملك ورئيس أنفيلد 👑🏟️#ليفربول_أرسنال pic.twitter.com/a8T1HuORk5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

الآن ينطلق الثاني، سيضطر إيمري للمغامرة ولكن بشيء من الحذر، لا يمكنه التضحية بكل شيء وهو يبحث عن تعويض فارق هدف واحد، ولكن لسبب ما قرر ديفيد لويز الإمساك بقميص محمد صلاح على مرأى ومسمع من الحكم الذي أقر ركلة الجزاء على الفور. شكراً، أياً كان ما سيحاول إيمري فعله الآن، سيجبره على ترك الكثير من المساحات، والمتابع ليورجن كلوب عموماً ونسخته من ليفربول خصوصاً يعلم جيداً ما الذي يحدث حين يحصل ليفربول على المساحات.

الشوط الأول انتهى باستحواذ ليفربول على الكرة بنسبة 63%، فقد الريدز تلك النسبة الكبيرة، ولكن في المقابل حظي بسلاسة أكبر في خلق فرصه والوصول إلى مرمى لينو في مواقع أكثر خطورة، على الناحية الأخرى أخذ آرسنال الاستحواذ، ولكنه خسر تنظيمه تماماً، وبالتالي ما هي إلا عشر دقائق إضافية، حتى واصل لويز عمله المزري في الشوط الثاني متعرضاً لمراوغة أتاحت لصلاح الانطلاق مباشرةً إلى المرمى، وسط محاولات يائسة من مونريال للحاق به.

متأخراً للغاية أدرك إيمري أن تشاكا وإن نجح دفاعياً قدر الإمكان في مساحات مغلقة يحتاج إيمري لتضييقها، فإنه يكشف دفاعه في المساحات الواسعة والمقاربة الهجومية، وبالتالي حال لوكاس توريرا على حساب داني سيبايوس الذي قدم مباراة سيئة على نقيض سابقتها. حل مثالي، ليس للعودة في النتيجة بالطبع وإنما لضمان عدم انتهاء المباراة بنتيجة تاريخية، فليفربول كلوب لن يخسر تقدمه بثلاثية على ملعب أنفيلد في 30 دقيقة، وإن كان هناك من يقدر على ذلك فهو ليس تلك النسخة من آرسنال، ولكن الارتقاء للبحث عن تقليص الفارق أتى بألكساندر لاكازيت أخيراً على حساب ويلوك ليتحول إلى 4-3-3، ومع تسجيل آرسنال لهدفه الأول، أتى مخيتاريان بدلاً من جيندوزي طمعاً في المزيد.

النتيجة بحد ذاتها ليست مستغربة، فليفربول الحالي أقوى كثيراً من آرسنال الحالي، وبالتالي اختار إيمري مقاربة شبه مثالية لهذا الوضع، ولكن إن كان يمكن محاسبة الرجل على أخطاء تمركز لاعبيه في إحدى الركنيات، هل يمكن حقاً محاسبته على شوط لويز الثاني؟ المباريات الكبيرة تهم، تمنح دفعة للفائز وتحبط أنصار الخاسر، ولكن في تلك المرحلة، آرسنال بدأ هذا الدوري بشكل جيد في ضوء المتاح لديه، وعليه أن يستمر بحثاً عما هو أفضل لتأمين مقعده بين الأربعة الكبار، هذا هو هدف تلك الإدارة وبالتالي لا يمكن مطالبة إيمري بما هو أكثر.