تحليل | ليفربول × مانشستر يونايتد | لأن الريدز ليس صلاح فقط يا يونج

نجح ليفربول في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، على حساب مانشستر يونايتد، في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، ليعود للصدارة مجددًا، أمام غريمه التقليدي.

فوز يضاف إلى انتصار ليفربول الرائع على نابولي منذ أيام على نفس أرضية الملعب ليقترب من نهاية عام سعيدة، نقصها فقط التتويج بالألقاب.

مورينيو يواصل الفشل في تحقيق أهدافه قصيرة المدى التي تحدث عنها سابقًا بمحاولة الاقتراب من مقاعد الأوروبية، بينما كلوب يواصل حصد النقاط والمسيرة المظفرة.

إليكم أبرز النقاط الفنية من كلاسيكو إنجلترا الذي أقيم على ملعب أنفليد.

أصبح أليسون ثاني أكثر حارس ارتكاباً للأخطاء التي تؤدي لأهداف في البريميرليج، برصيد 2 بعد بيرند لينو حارس أرسنال، وأسمير بيجوفيتش حارس بورنموث برصيد 3 أهداف، وهو نفس عدد أخطاء حارسي ليفربول الموسم الماضي بأكمله.

2 - Alisson has made as many errors leading to goals in the Premier League this season as Simon Mignolet and Loris Karius combined in 2017-18 (2). Gift. pic.twitter.com/IpGzodntUq — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2018

الظهور الثاني ليونايتد طيلة الشوط الأول بعد تسديدة سهلة في يده، تعطي الشياطين الحمر، هدف التعادل على طبق من ذهب وتعيد فريقه مرة أخرى للحالة صفر بعدما كسروا التقدم.

ثاني أغلى حارس مرمى في العالم، وواحد من أفضل ثلاثة في الموسمين الأخيرين، يخطيء في مواجهة خصمه الأول والذي يتصدر القائمة في السنوات السابقة بفريقه والدوري الإنجليزي.

أخطاء مثل تلك قد توقف قطار ليفربول مستقبلاً مع المباريات التي قد يفشل الفريق فيها هجوميًا أو تتضافر الظروف ليسقط الريدز محلياً أو أوروبياً مع تربص المنافسين.

عرف مورينيو كيفية استغلال الجبهة اليمنى طيلة المباراة والاعتماد عليها، لتكون بوابة دخوله للمباراة مرة أخرى، اللعب على كلاين الذي لا يلعب باستمرار وأمامه محمد صلاح الذي لا يجيد القيام بالأدوار الدفاعية.

نجد ميل كبير من لاعبي الشياطين الحمر نحو الجهة اليسرى، استغلالاً لسرعات يونج وميل لينجارد الذي يلعب بشكل حر ومعه لوكاكو من أجل الضغط على تلك الجبهة، كلاين عاني في المواجهات الفردية وكاد أن يتقدم في الشوط الثاني من تلك الجبهة، لولا الظهور الدفاعي لبقية مدافعي الريدز.

أنظر للفارق الفني الذي أحرزه كلاً من فيلايني ومن ثم شاكيري كتغيير أول في كلا الفريقين من مباراة اليوم، وستعرف ماذا يريد كلا المدربين من اللقاء.

مورينيو يواصل الاعتماد على اللاعبين الأفضل على مستوى الجودة، دون النظر للأسماء، فنزل فيلايني ليتحول يونايتد إلى 4-3-3 بدلاً من 3-4-3، والاستفادة من طوله سواء في الكرات الدفاعية أو الهجومية بزيادته التي يعرفها الجميع.

لكن على الناحية الأخرى، نجح ليفربول وكلوب في قلب الأوضاع لصالحهم، بفضل نزول شاكيري، الذي استفاد من تكتل الدفاع للضيوف، والتركيز على ثلاثي الهجوم، ليسجل شاكيري هدفين قادمًا من الخلف، دون أي رقابة من لاعبي الوسط، مدعومًا بثنائية في خط الوسط قدمت له الدعم بشكل أكبر فالبرازيلي فابينيو هو الأفضل في مباراة اليوم لما قدمه من أداء دفاعي وهجومي.

2 – Xherdan Shaqiri is just the second player to score at least two goals in their first ever Premier League match against Manchester United for Liverpool, and the first since Nigel Clough did so back in January 1994. Cameo. pic.twitter.com/FuuQcI82Vl — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2018