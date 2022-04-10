تحليل | ليفانتي وبرشلونة .. بيدري كلمة السر وتشافي قضى على دابة "البلوجرانا"

فوز جديد، وثلاث نقاط ثمينة حصدها برشلونة، وذلك بعد أن انتصر على ليفانتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سيوتات دي فالنسيا"، لحساب الجولة 31 من الدوري الإسباني.

برشلونة حقق الفوز السابع على التوالي في الدوري الإسباني، لينفرد بالمركز الثاني برصيد 60 نقطة، وهو نفس رصيد إشبيلية الثالث الذي لعب مباراة أكثر، وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد متصدر الترتيب.

ليفانتي افتتح التسجيل في الدقيقة 52 من زمن المباراة عن طريق ركلة جزاء نفذها خوسيه موراليس، قبل أن يضيع روجر مارتي ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 56 تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن.

برشلونة انتفض بعد ركلة الجزاء الضائعة، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 59، ثم بيدري في الدقيقة 63.

لكن ركلة جزاء أخرى لصالح ليفانتي في الدقيقة 83 نفذها جونزالو ميليرو عدلت النتيجة لصالح أصحاب الأرض، قبل أن يمنح لوك دي يونج برشلونة النقاط الثلاث في الدقيقة 90+2 بضربة رأس مثالية بعد عرضية جوردي ألبا.

ليفانتي مقياس برشلونة!

مواجهة ليفانتي بالتحديد أصبحت مقياسًا لأداء برشلونة بشكل عام، وذلك على الرغم من أن "البلوجرانا" يملك سجلًا يشهد سيطرة كاملة أمام ليفانتي.

ليفانتي سبق له الفوز على برشلونة بنتيجة 5-0 في الجولة الرابعة من موسم 2014-15، كما حقق فوزًا بنتيجة 5-4 في الجولة 37 من موسم 2017-18، بالإضافة إلى تعادل بنتيجة 3-3 في الجولة 36 من موسم 2020-21 أنهى حظوظ برشلونة في الفوز بالدوري الإسباني.

ليفانتي فريق يعرف تمامًا كيف يلعب أمام برشلونة، ولعل مباراة اليوم لم تكن استثناءً.

سيطرة ليفانتي في الشوط الأول بالكامل وبداية الشوط الثاني، كانت كفيلة بأن تقلب النتيجة بشكل كامل، وذلك رغم أن نسبة سيطرة أصحاب الأرض بلغت فقط 36%، إلا أن الخطورة والفرص الأخطر كانت من نصيب ليفانتي.

تغيير واحد أنهى العقدة!

الدقيقة 56 وبعد أن أضاع ليفانتي ركلة الجزاء الثانية، أجرى تشافي تغييرين بدخول بيدري وجافي، بدلًا من نيكو جونزاليس وفرينكي دي يونج، ليشتعل الملعب.

ومنذ تلك الدقيقة، برشلونة مارس ضغطًا مهولًا على ليفانتي، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق أوباميانج، قبل أن يضيف بيدري نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 63.

برشلونة أصبح الطرف صاحب الخطورة منذ ذلك التغيير بالتحديد، وهدد مرمى ليفانتي في أكثر من فرصة خطيرة.

هل عاد برشلونة؟

فوز برشلونة على ليفانتي في غاية الأهمية، خاصة من ناحية القدرة على العودة بعد التأخر، وقلب النتيجة أكثر من مرة.

عودة برشلونة إلى أفضل أحواله تسير ببطء وثبات وثقة، ويبدو أن مشروع تشافي هيرنانديز بدأ يتشكل بالفعل، ويتبلور بشكل مستمر في الآونة الأخيرة.

وربما إذا ما تمكن برشلونة من التعاقد مع نجم أو أكثر في الصيف المقبل، ستكون الأمور أفضل بكثير في "كامب نو".

برشلونة قد لا يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي، إلا إذا قرر ريال مدريد إشعال المنافسة وتعثر أكثر من مرة حتى نهاية الموسم.

لكن بداية من الموسم المقبل، ستكون الأمور مختلفة للغاية، وسنرى وجهًا مغايرًا للمنافسة في الدوري الإسباني.

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