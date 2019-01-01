تحليل .. كيف استعاد ليفربول هيبته أمام بورنموث؟

تنفس عشاق ليفربول الصعداء، بالانتصار الثمين، الذي حققه الفريق على حساب بورنموث، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أنفيلد روود"، ضمن منافسات الجولة الـ26 للبريميرليج، ليستعيد نغمة الانتصارات الغائبة منذ أسبوعين، والأهم الانفراد بصدارة الدوري مرة أخرى، بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي.

ماذا تغير اليوم؟

في الأسابيع القليلة الماضية، قامر المدرب الألماني يورجن كلوب، بتغيير فلسفته، باللعب بمحمد صلاح كرأس حربة كاذب، مع إبعاد البرازيلي روبرتو فيرمينو عن مركزه، كرقم (9) على الورق، فضلاً عن تأثر الأداء، بالاعتماد على 4 لاعبين في وسط الملعب، بطريقة ومُخطط لا يتماشى مع إمكانيات اللاعبين.

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⚡️ “محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا مع ليفربول بعد هدف بورنموث🔝”https://t.co/ANtfWwFnHx — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

ما فعله كلوب اليوم، أنه أعاد الأمور إلى وضعها الطبيعي، بالعودة لطريقته المُفضلة 4-3-3، مع إعطاء صلاح المساحة التي يبحث عنها في الجانب الأيسر، وفيرمينو أيضًا، عاد لمركزه في الهجوم، ومع استفاقة فينالدوم ونابي كيتا في الوسط، وجد ثلاثي الهجوم، الذي لعب للمرة الأولى منذ أسابيع على مسافة قريبة، الدعم الكافي، للتفوق على مدافعي بورنموث في المواجهات المباشرة.

الصورة المألوفة

لاحظنا أمام ليستر سيتي ووست هام، أن فيرمينو كان في واد وصلاح في واد، وهذا بسبب تكتيكات كلوب، الذي كان يُريد إقناع المنافسين، أن لاعبيه قادرين على اللعب بأكثر من طريقة، لكنه لم يكن موفقًا على الإطلاق، عندما سلم صلاح كفريسة سهلة أمام رباعي دفاع الهامرز المُنظم، ومعه ساديو ماني، ما حرم الريدز من أهم أسلحته من جانب، وكذا أثر بشكل سلبي على الجناحين.

لكن عندما تحرر الفرعون من قيود الأمتار القليلة في العمق، أعاد الحياة إلى الرواق الأيمن، وهذا كان واضحًا في تقدم جيمس ميلنر، الذي أبلى بلاءًا حسنًا اليوم في مركز الظهير الأيمن، وأيضًا ألكسندر أرنولد، ضاعف من قوة الجبهة بعد مشاركته في الشوط الثاني، ونفس الأمر ينطبق على الجبهة اليسرى، بالظهور اللافت لروبرتسون حين وجد معاونة حقيقية من ساديو ماني، فكانت المُحصلة في النهاية، عودة الصورة التي رسمها ليفربول لنفسه في بداية الموسم، باللعب بأريحية ومباغتة المنافس بأقل عدد من تمريرات في الثلث الأخير من الملعب.

عودة في وقت مناسب

ربما أكثر ما أثلج صدور مشجعي ليفربول، عودة انطلاقات فيرمينو وصلاح وماني، وانفجارهم كرويًا، كما كان الوضع في الشهرين الماضيين، وبطبيعة الحال، بصورة مغايرة تمامًا، عن الصورة، التي كان عليها هذا الثلاثي أمام ليستر ووست هام، وبالأخص ماني، الذي قلل بعض الشيء من احتفاظه الزائد بالكرة، ولعل مشهد هدف الثالث يُلخص هذا التحليل، بوجود فيرمينو وصلاح على مسافة قريبة جدًا، وفي وضع مُريح للتلاعب بالمدافعين، ومثل هذه المواقف، كانت في طي النسيان في تعديلات كلوب في المباريات الماضية.

وبوجه عام، عودة الانتصارات وظهور الأسلحة الفتاكة بهذا المستوى، من المكاسب المعنوية، التي خرج بها الفريق من المباراة، وكأنها رسالة لكل المنافسين سواء على المستوى المحلي أو القاري، بأن ليفربول لم يرفع الراية البيضاء بعد، وأنه ما زال مُتشبثًا بتحقيق حلم استعادة لقب البريميرليج للمرة الأولى بمسماه الجديد، وفي نفس الوقت. على أتم الاستعداد لمقارعة بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال.