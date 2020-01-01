تحليل | كارثة بايرن ميونخ التي ستهدده في النهائي

ملاحظات فنية على مواجهة أولمبيك ليون وبايرن ميونخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الحديث عن الأزمات الدفاعية في مباراتين نجح فيهما فريق ما في تسجيل 11 هدفًا والفوز على فريقين كبيرين قد يبدو أمرًا هامشيًا، ولكنه في هذه الحالة ليس كذلك على الإطلاق.

انتصر بايرن ميونخ على نظيره ليون بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب خوسيه ألفالادي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليون ندًا حقيقيًا للبافاري وأضاع عددًا من الفرص السهلة، ويمكن القول أن ما حسم الأمور لمصلحة العملاق الألماني في نهاية المطاف كان الفعالية.

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بايرن ميونخ بدوره يواصل انتصاراته وتقديم العروض الممتعة، بكرة قدم جذابة مليئة بالمخاطرة والمتعة، ولكن هناك مشكلة واحدة، بل كارثة ستهدده في المباراة النهائية.

برشلونة كان سيئًا لدرجة جعلته يخسر بثمانية مع الرأفة، ولكنه في الوقت ذاته، وصل إلى مرمى بايرن ميونخ في كثير من المرات ولم يجد صعوبة في ذلك.

تكتيك فليك يعتمد على صعود الظهيرين وتقدم لاعبي الوسط بصورة كبيرة، مما يفتح الخط الخلفي للفريق بصورة كبيرة ويسهل من الوصول إلى مرماه.

بايرن ميونخ يلعب الـ 90 دقيقة وكأنه في آخر دقيقة ومتأخر بهدف، مخاطرة كبيرة قد تبدو غير محسوبة، ولكنها أصل تكتيك المدرب الألماني.

أولمبيك ليون في مباراة اليوم اعتمد بصورة كبيرة على المرتدات والكرات المرسلة في ظهر الدفاع، تمامًا كما فعل أمام مانشستر سيتي في ربع النهائي.

ولكن الفارق أن مانشستر سيتي مع أزماته الدفاعية لم يكن مستباحًا بتلك الصورة، ووصل ليون إلى مرمى الفريق الإنجليزي في مرات تسجيله للأهداف الثلاثة، التي كادت تسجل اليوم لو استبدلنا مانويل نوير بإيدرسون.

المشكلة في المباراة النهائية ستكون أن المنافس اسمه باريس سان جيرمان، الذي يمتلك مدربًا يدعى توماس توخيل وفلسفة هجومية واضحة.

الأزمة الأكبر في الثلاثي الهجومي الذي سيواجهه، نيمار ومبابي ودي ماريا، سرعات وحلول فردية وقدرة على التواصل فيما بين الثلاثي، وفاعلية على المرمى في الوقت ذاته.

هذه العوامل ستجعل كل ما واجهه بايرن ميونخ في المباراتين الماضيتين أشد وطأة، وكل ما لم يظهر خلف النتيجة الكبيرة قد يظهر.

في الوقت ذاته، سلاح بايرن ميونخ في الاعتماد المطلق على هجومه يجعله يضمن أن يسجل كثيرًا حتى لو استقبل، وهذا هو مربط الفرس.

في مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا أمام خصم يستطيع أن يسجل كثيرًا، هل يكون ذلك السلاح مضمون مع عدم التغلب على المشاكل الدفاعية؟

بشكل أكثر تفصيلًا، سيحتاج بايرن ميونخ حل معادلة كيميتش وألفونسو ديفيس، تقدم الظهيرين بهذه الصورة سيجعل نيمار ومبابي يمرحان، وفي الوقت ذاته تحجيم الظهيرين سيحجم من خطورة الفريق البافاري هجوميًا.

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في النهاية ستكون المباراة النهائية موعدًا للكثير من المفاجآت والمتعة لمتابع كرة القدم وللرجل المحايد، مباراة ستفي بالكثير من الوعود التي لم تفِ بها النهائيات السابقة التي مالت إلى التحفظ بشكل أكبر في أغلبها.