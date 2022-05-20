دخل نادي ريال مدريد بتشكيله الأساسي، خلال مواجهة ريال بيتيس التي تعد بروفة أخيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو المقبل.

ريال مدريد تعادل سلبيًا مع ريال بيتيس، على ملعب سانتياجو برنابيو في ختام مبارياته ببطولة الدوري الإسباني، والتى توج بها قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وتعمد كارلو أنشيلوتي الدفع بعناصر الفريق الأساسية، بعد إراحتهم في الجولات الثلاث الماضية، ليعود إلى التشكيل الأقرب لمواجهة نهائي الشامبيونزليج من أجل الاطمئان على جاهزية اللاعبين، أو لتكون أقدامهم في الملعب قبل اللقاء المرتقب.

خط وسط عجوز

واصلت ثلاثية توني كروس ولوكا مودريتش، وكاسيميرو في تخيب آمال المدرب الإيطالي، بمواصلة الأداء المتراجع، والذي يبدو أن عامل السن له تأثير كبير عليهم.

خط وسط الملكي ظهر دون شراسة حقيقة في افتتاك الكرة خاصة بالشوط الأول من اللقاء، ليتنبه كارلو أنشيلوتي لهذه المعضلة، ويدفع بالثنائي، فيديريكو فالفيردي والشاب الفرنسي إدواردو كامافينجا، مع انطلاق الشوط الثاني.

على الناحية الآخري يتميز نادي ليفربول بقوة ثلاثي خط الوسط، المكون من تياجو ألكانتارا، وجوردان هندرسون، وفابينيو، ثلاثي فتاك دفاعيًا وهجوميًا قد يضمن أفضلية للريدز في حال مواصلة ثلاثي وسط ريال مدريد في المستويات المتراجعة.

أو حال عدم أقحام العناصر الشابة في وسط ميدان الملكي للسيطرة على خط الوسط في نهائي باريس.

اللعب على نقاط ضعف ليفربول

تعمد ريال مدريد، لعب العديد من الكرات الطويلة خلف الأظهرة خلال مواجهة ريال بيتيس، من أجل تجربة الجملة التكتيكية، التي من الوارد تنفيذها خلال مواجهة ليفربول.

فالنادي الإنجليزي يعاني من هذه النقطة تحديدًا بسبب الاعتماد على انطلاقات الأظهرة أندرو روبرتسون وألكسندر آرنولد من أجل الهجوم مما يخلق مساحات كبيرة خلفهم وهو على مايبدو أن فريق أنشيلوتي سيسعى لاستغلاله في نهائي الأبطال.

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رودريجو البديل أفضل من الأساسي

أظهر الجناح البرازيلي الشاب رودريجو جوس قدراته مع ريال مدريد، خاصة عندما يشارك كبديل.

حيث ظهر رودريجو مع الملكي في 16 مباراة كبديل بالدوري الإسباني، وخلال المباريات ال 16 سجل هدف وسجل هدفين، بينما شارك أساسيًا في 16 مباراة آخرين، مسجلًا 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

لكن الأنفجار الحقيقي كان خلال مشاركته مع الملكي في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا، حيث سجل 4 أهداف خلال مشاركته كبديل وليس من بداية المباراة.

مما قد يظهر أن اللاعب البرازيلي، يكون أكثر تركيزًا عندما يشارك كبديل وليس في التشكيل الأساسي.

عقدة بيتيس، هل تنعكس على ليفربول؟

فشل ريال مدريد في هز شباك بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو للموسم الخامس على التوالي.

وفيما يبدو أنه أصبح عقدة للنادي الملكي، فالفريق الأندلسي الذي تلقى 40 هدفًا خلال الموسم، سجل نادي العاصمة في شباكه هدفًا وحيدًا من 80 هدف سجلهم في الليجا هذا الموسم.

فكيف سيكون حال الملكي ضد دفاع ليفربول في وجود فيرجيل فان دايك إذا كان ذلك هو حالهم ضد دفاع لم يكن حتى ضمن أفضل خمسة دفاعات في الدوري الإسباني.

لا إصابات داخل الملكي قبل مواجهة ليفربول

ريال مدريد أنهي المباراة بالتعادل السلبي، لكنه لم يخسر أحد من الزاد البشري مع مشاركة كافة العناصر الأساسية في اللقاء، قبل مباراته المرتقبه ضد ليفربول.

جدير بالذكر أن حامل لقب الدوري الإسباني قد أنهى الموسم الحالي برصيد 86 نقطة، بينما أنهى ريال بيتيس الموسم في المركز الخامس برصيد 65 نقطة.

بيت القصيد

قد يكون ريال مدريد خرج ببعض الأمور ليحسنها من تلك المباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في كل أهدافه بنسبة 100%.

فالنادي الملكي فشل في التسجيل، لكنه بالرغم من ذلك حافظ على نظافة شباكه.

ونجح في تنفيذ ما قد يساعده على اختراق دفاعات ليفربول، لكن دون أن يهز شباك ريال بيتيس.

في النهاية ما سيحدث يوم 28 مايو سيحدد مدى استفادة الملكي من تلك المباراة، وإذا ما كان أنشيلوتي يتعلم بالفعل من تجاربه السابقة أم أنه يعمل بعشوائية في ريال مدريد.

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