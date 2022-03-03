تحليل ديربي الرياض | نفسية الهلال تفوقت .. وفرديات النصر غابت

فرض الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق نادي الهلال كلمته في ديربي الرياض، وتفوق على مواطنه ميجيل روسو مدرب النصر في كل شيء داخل الملعب، ليحقق انتصارًا قاسيًا على حساب صاحب الأرض والجمهور.

دياز استطاع أن يواصل تفوقه على نادي النصر رفقة الهلال على ملعب مرسول بارك، وأيضًا في مباريات الديربي، بعد أن قاد الزعيم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي على العالمي، بعد عودته مرة أخرى لتدريب بالزعيم.

دياز قدم درسًا كرويًا جديدًا للغريم التقليدي النصر، بعد أن تفوق عليه في كل شيء، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، واستطاع أن يظهر أفضل نسخة من فريق نادي الهلال.

وعلى الجانب الآخر، يواصل روسو الانخفاض الملحوظ في مستوى فريق نادي النصر خلال الفترة الماضية، ليتعرض العالمي لهزيمة جديدة أمام الهلال، ويقدم الفريق أسوء مباراة تحت قيادته!

خلال السطور التالية، سنناقش سويًا أبرز النقاط الفنية التي شهدتها المباراة، والتي جعلتنا نشاهد ما شاهدناه في ديربي الرياض..

التحضير النفسي

شاهدنا فارق كبير في التحضير النفسي للمباراة بين فريقي الهلال والنصر، حيث وجدنا فارق كبير في هذا الجانب، بين تحضير جيد جدًا لفريق الهلال، وغير مناسب للنصر.

منذ الوهلة الأولى في المباراة، وجدنا تركيز شديد للاعبي الهلال، الذين لعبوا المباراة كان لهم هدفًا محددًا وهو سيطرة كلمتهم منذ البداية حتى النهاية.

لاعبو الهلال ظهر عليهم اتزان نفسي كبير، ولم يتأثروا بالفوز الذي حققه الفريق على النصر مؤخرًا ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولعبوا كأنهم يلعبون لأول مرة أمام فريق كبير.

وأما عن تحضير لاعبي النصر النفسي، لم يكن على المستوى المطلوب، لأن اللاعبين كان هدفهم الأهم هو الثأر فقط، دون وضع خطة جيدة للثأر.

التفكي في الثأر بجانب الضغط الجماهيري على ملعب مرسول بارك، كانا مؤثران للغاية على مستوى الفريق الأصفر، ليفقد لاعبيه التركيز بمنتهى السهولة، ويقدمون المباراة على طبق من ذهب للاعبي الهلال الذين لم يجدوا صعوبة في تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصار.

توظيف جيد أمام الفراغات!

نجح المدرب دياز في توظيف لاعبي الهلال بشكل جيد في مباراة ديربي الرياض، حيث استطاع أن يعطي الراحة لكل لاعب، بوضعه في المكان والمركز الذي يفضل أن يلعب فيه.

هذا الأمر ساعد كثيرًا اللاعبين على إبراز أفضل ما لديهم، وجعلهم يتحركون ككتلة واحدة هجومًا ودفاعًا، وجدنا سعود عبد الحميد يتحرك بسلاسة في الجهة اليمنى، وسط عمل كبير يقوم به كاريلو الذي يتحرك للعمق، ويفتح المساحات على الجهة اليمنى.

نفس الأمر بالنسبة للجهة اليسرى، بتحرك سالم الدوسري إلى العمق والضغط على لاعبي وسط النصر، ومنح الشهراني المساحة الكافية للتقدم إلى الأمام.

على الجانب الآخر، وجدنا مساحات كبيرة بين الخطوط للاعبي النصر، فيوجد فراغات كبيرة بين خطي الدفاع والوسط، وأيضًا خطي الوسط والهجوم.

لم يمنح المدرب روسو تعليمات للمهاجمين بالمساندة الدفاعية للاعبي الوسط، وأيضًا لم يطلب من المدافعين التقدم قليلًا إلى الأمام نحو الوسط لمساندته والعكس صحيح.

عدم منح لاعبي النصر هذه التعليمات، تسبب في الفراغات الكبيرة التي وجدناها بين الخطوط، ليتحرك ماتيوس بيريرا لاعب الهلال بحرية كاملة، ويرسل الكرات خلق مدافعي النصر بشكل رائع، وهو ما تسبب في استقبال أكثر من هدف.

إيجالو الجندي المجهول، وتاليسكا الغائب

افتقد نادي الهلال خلال الفترات الماضية وجود مهاجم مميز مثل النيجيري أوديون إيجالو، الذي لعب دورًا كبيرًا جدًا في انتصار الزعيم في ديربي الرياض، ولكن لم يلاحظ البعض هذا الأمر.

المهاجم النيجيري كان محطة مهمة جدًا في هجوم الهلال، حيث منحه دياز الحرية للتحرك إلى الخلف، من أجل فتح مساحات للجناحين سواء سالم الدوسري أو أندريه كاريلو.

وشاهدنا هذا الأمر في الهدف الثاني الذي سجله سالم الدوسري، بعد أن قام الدوسري بالضغط على خط الوسط وقطع الكرة ليمرر الكرة إلى إيجالو الذي عاد إلى منتصف ملعب النصر، ليخلف وراءه مساحات استغلها سالم الدوسري ليتحرك فيها، ثم مرر له إيجالو الكرة، لينطلق ثم يمررها إلى ماتيوس بيريرا الذي يعيدها له مرة أخرى ويسددها في المرمى.

على الجانب الآخر، اعتمد نادي النصر خلال المباريات الماضية رفقة روسو، على الجوانب الفردية للاعبيه، خاصة من البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر.

في مباراة ديربي الرياض، النواحي الفردية والجماعية كانت غائبة عن فريق نادي النصر، وهو ما تسبب في عدم وجود أي رد فعل هجومي على الأهداف الهلالية.

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