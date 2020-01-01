تحليل .. جوارديولا خشي "شوربة" الموسم الماضي فنفخ في الزبادي!

أبرز النقاط الفنية لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

هل تبحث عن الفوز أم تخشى الخسارة؟

يبدو أنّ بيب جوارديولا تعلم درس الموسم الماضي أمام جونار سولشاير حينما خسر في الدوري الإنجليزي في مرتين أمام مانشستر يونايتد، فنزل الديربي خائفًا مترقبًا.

المزيد من الفرق

مانشستر سيتي لعب برسم 4-2-3-1 بوجود فيرناندينيو وروردي محاور ومحرز على اليمين وستيرلينج يسارًا ودي بروينه صانع ألعاب والهجوم لجيسوس.

أما مانشستر يونايتد فلعب 4-3-1-2 بمشاركة فريد وبوجبا وماكتومناي في الوسط أمامهم برونو فيرنانديش وفي الهجوم راشفورد وجرينوود.

جوارديولا لم يلعب بطريقته المعتادة في الاستحواذ على الكرة والتقدم دفاعيًا وذلك خوفًا من مرتدات سولشاير الخطيرة، ففي الشوط الأول ضغط تارة بصورة عالية وتارة يعود للخلف ويترك الكرة لأصحاب الأرض ويعتمد على المرتدات.

مانشستر يونايتد حاول الاعتماد على سرعات جرينوود وراشفورد لكن تمركز اللاعبين في مانشستر سيتي وعدم التقدم هجوميًا كالعادة جعل موقف الشياطين الحمر أصعب.

الشوط الأول كان هادئًا ولم تظهر خطورة كتيبة جوارديولا سوى في لقطة أو اثنين أبرزها انفراد محرز الضائع، لكن الشوط الثاني حاول مانشستر سيتي أن يتحرك هجوميًا بشكل أكبر لكن بحذر.

حذر مانشستر سيتي جعل الفريق يهاجم بشكل أقل وحتى مع تصاعد الرتم في الربع ساعة الأخيرة لم يكن سوى بقيادة دي بروينه مع جيسوس وتوريس ورحيم دون أي انطلاقات من ظهيري الفريق.

وحتى تبديلات الفريقين لم تكن لتغيير الرسم التكتيكي أو لأي تحولات فنية ولكن فقط بالدفع بأسماء قد تكون أفضل في نفس المراكز.

ديربي مانشستر، جاء بعنوان الحذر، سولشاير كعادته في الفرق الكبيرة يحاول اللعب على التحولات وعدم التحرر هجوميًا، وجوارديولا حاول حرمان الشياطين الحمر من المساحات فلم يكثف من هجماته كما جرت العادة.

الخوف من الهزيمة حرم الفريقين من الانتصار!