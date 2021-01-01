تحليل | ثنائية هازارد وبنزيما تمنح ريال مدريد روشتة التعافي

أبرز الملاحظات الفنية على انتصار ريال مدريد على ألافيس

في الآونة الأخيرة تراجع ريال مدريد من تحسن من مباراة إلى أخرى، لخروج من بطولتين في أسبوع واحد وعودة الشكوك من جديد إلى البيت الملكي والمدرب زين الدين زيدان وغرفة الملابس.

ولكن في كل مرة يستعيد ريال مدريد عافيته يبدو أن هناك كلمات سر تظهر داخل الملعب في كل انتصار يحققه الفريق الملكي من لاعبيه الذين لم يبدأوا الموسم بتلك القوة.

وحقق ريال مدريد انتصارًا هامًا على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بأربعة أهداف مقابل هداف واحد ليبدأليستفيق من نتائجه السلبية الأخيرة ويمنح جماهيره انتعاشًا مؤقتًا.

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تقدم ريال مدريد المبكر منحه أريحية أكثر في اللعب بطريقته، والأهم أنّ الفريق الملكي بغياب لم يكرر ما فعله أمام أتلتيك بيلباو بالتراجع الدفاعي، في بعض أجزاء المباراة وربما يرجع ذلك لتعلمه من الدرس.

قدرة ريال مدريد على حرمان خصمه من التحولات أمر عظيم، خاصة وأنّ الفريق الملكي ذاق الأمرين في المباراة السابقة بسبب التحولات، ورغم أن ألافيس هدد المرمى في البداية إلا أن الفريق الملكي استعاد الأفضلية.

الهدف الأول جاء برأس كاسيميرو ثم بدأت ثنائية بنزيما وهازارد تعمل بعد كثير من الإصابات التي حرمتهما من اللعب معًا في أوقات كان فيها الملكي في حاجة إلى خدمات الثنائي معًا.

ريال مدريد امتلك ثنائية مكونة من كريم بنزيما ولوكا مودريتش في المباريات الأخيرة من العام 2020 وبدايات العام الحالي حيث كان التفاهم بينهما مثير للدهشة خاصة وأنهما لا يلعبان في مساحات متقاربة في الملعب وفقًا للرسم التكتيكي.

التفاهم بين بنزيما وهازارد سيكون أكثر فاعلية حيث يتواجدان في المساحة الأمامية سواء في العمق أو على الأجنحة، تلك الأطراف التي يعتمد عليها زيدان في تطبيق أغلب جوانب فلسفته.

المساحات التي تركها لاعبو ألافيس في وسط الملعب وفي الخط الخلفي سمحت لعناصر ريال مدريد بالتحرك أكثر والفاعلية فيما يخص تحويل الفرص المصنوعة إلى أهداف وهو ما أراح عناصر الملكي في شوطي المباراة.

مباراتان في أسبوع واحد قدّم فيهما ريال مدريد أداءً سلبيًا ونتائج كارثية، ثم عاد وانتفض وحقق الفوز في مواجهة هامة أمام ألافيس في الدوري الإسباني وبنتيجة كبيرة ومريحة وأداء مقنع للكثيرين.

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فهل تكون هذه بداية لمرحلة جديدة في الموسم أم فترة طفرة وتعود الأمور لما كانت عليه، لذلك الفوز تلو الفوز ومواصلة ملاحقة أتلتيكو مدريد يبدو أمرًا ضروريًا لإثبات أنّ ما حدث اليوم أكثر من مجرد طفرة!