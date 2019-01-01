تحليل| تشيلسي وليفربول.. أعطني حظ فرانك لامبارد!

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع السادس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا، لا تُلقني في البحر بعدها، قد أغرق في الأسفلت دون أدنى جهد منك.. ليفربول يسقط تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعبه ستامفورد بريدج في قمة منافسات الأسبوع السادس للبريميرليج.

تشيلسي يعاني من أزمة واضحة في الإنهاء، هذا لا يخفى على أحد، فلولا هذا العيب القاتل على وجه التحديد لخرج بنتيجة أفضل أمام مانشستر يونايتد، وربما لكان فائزاً على فالنسيا قبل بضعة أيام، الأمثلة تتكرر بلا توقف وما أتى الليلة لم يكن سوى حلقة أخرى.

في اللحظة التي وصلت بها النتيجة إلى 2-0 لصالح الريدز في الدقيقة 30 على وجه التحديد، كان لكل من الفريقين تسديدتين فقط في المباراة، 30 دقيقة شبه متكافئة على كافة الأصعدة، ولكن أحد الفرق نجح في تحقيق الغرض الأساسي من تلك اللعبة –وضع الكرة في الشباك- والآخر لم ينجح.

كيف وصلنا إلى هنا؟ تم قصف تشيلسي بكل قسوة من ضربتين ثابتتين، بتلك البساطة حقاً، كل ما اضطر ليفربول لفعله هو مخالفة النمط التقليدي للعبها، وللأمانة النمط التقليدي بحد ذاته أكثر من كافٍ للتعامل مع دفاعات البلوز المهترئة.

هذا الفريق الذي بنى سمعة كبيرة باسم الدفاع، وباسم جون تيري على وجه التحديد، بات الآن قدره متروكاً لمجموعة من الهواة، أقل ما يُقال عنهم أنهم أقل من فريق ينافس على مستوى بهذا الارتفاع.

بشكل غير متوقع لعب صلاح الركلة الحرة على حدود المنطقة عكس اتجاه حركته، ليسددها أرنولد في أقصى الزاوية، لا يمكنك لوم كيبا، لا يمكنك لوم أحد، لا يمكنك سوى التفكير بسر وجود تلك المساحة سانحة للغاية إلى تلك الدرجة.

يمكن القول بأنهم يؤمنون المنطقة، لا أحد يريد كرة عالية تصل إلى هناك أليس كذلك؟ بصرف النظر عن عدم تميز الخط الأمامي للريدز في الرأسيات بوجه عام، إلا ان مفاجأة ثانية دمرت هذا الاحتمال، فلمسة بسيطة قبل عرضية روبرتسون كانت أكثر من كافية ليتفرق الدفاع ويظهر فيرمينو من الثقب الأسود برأسية تلك المرة.

هذا ليس كل شيء لدينا في تلك تخمة النحس تلك، لامبارد كان قد ساهم في الكشف عن وجه إيمرسون ظهيره الأيسر، الذي تخلص به من أزمة ماركوس ألونسو، الذي وكما نعرف، ظهير مميز يرافق الثلاثي الدفاعي، وظهير كارثي في خط الدفاع الرباعي، الآن حلت الكارثة على حساب إيمرسون في الدقيقة 15 بفضل الإصابة.

انتهينا هنا؟ لا، أندرياس كريستنسن أيضاً في الدقيقة 40، نعلم أنه ليس مالديني، ولكن ظهور هذا الواعد المجهول توموري قد يمنحك فكرة واضحة عن مستوى زوما في الوقت الحالي..

لا نعلم ما الذي يمكن قوله الآن حقاً، تشيلسي محروم من إجراء التعاقدات ومن رحل عنه هنا كان ديفيد لويز، الأخطاء الفردية تطعنه من حين لآخر، يواجه كارثة في التعامل مع بعض المواقف على رأسها الضربات الثابتة، وعلى الناحية الأخرى الهجوم لايسجل حين يجب عليه ذلك.

أياً كان المستقبل الذي ينتظر مشروع البلوز، فلا يمكن القول بوجود مستقبل حقاً دون تسجيل الأهداف على الأقل، بعض الأهداف قد تحمي الكوارث الدفاعية أو تقلل قيمتها، ولكن هذا لا ينفي ضرورة العمل على هذا الجانب.

في النهاية وحتى الدقيقة 70، تشيلسي سدد 7 مرات، واحدة فقط على مرمى أليسون، ولكن أخيراً أتت الثانية، وحين يعجز الهجوم في تلك المواقف، يأتي وقت هدية ماوريتسيو ساري للبلوز، لقطة فردية رائعة للغاية من نجولو كانتي انتهت بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية.

لأول مرة يبدو القلق على وجه يورجن كلوب، الذي لم يكن يرغب في أكثر من نهاية المباراة على وضعها الحالي، إن نجح هجومه في قتل المباراة خير وبركة، إن لم يستطع فهو لا يريد للمباراة أكثر من أن تستمر في كونها حرب تكسير بخط الوسط، ولكن كانتي أوقف تلك العملية أخيراً.

إمعاناً في هذا الاتجاه تحديداً، أتى تبديل كلوب الأول بنزول جيمس ميلنر على حساب ساديو ماني، لاعب إضافي في الوسط، المزيد من إغلاق المنافذ، اعتماد كامل على المرتدات في الطريق، على الناحية الأخرى كان لامبارد وكأنه يؤمن أكثر من اللازم بنجاح ما يخطط له، كل ما ينقصه هو الأهداف، وبناء عليه قرر تغيير العتبة بإقحام باتشواي على حساب أبراهام في تبديله الأخير.

متأخراً للغاية استفاق البلوز، ولكن في النهاية نجى ليفربول بالنقاط هنا، لا جديد مع تشيلسي لامبارد الذي يلعب وقلما يسجل، ونادراً ما يجيد الدفاع، في حين يواصل الريدز اقتناص النقاط واحدة تلو الأخرى، ولا يزال مميزاً في مسألة الفوز حتى وإن لم يقدم الأداء المطلوب.