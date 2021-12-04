تحليل برشلونة وريال بيتيس .. كل هذه التجارب يا تشافي وديباي لا يتغير؟!

سقط برشلونة في فخ الهزيمة أمام ريال بيتيس في مباراة شهدت شوطًا أول متواضع وشوط ثاني أفضل لكن دون أي محاولات خطيرة تستحق الذكر على المرمى.

برشلونة بدأ بطريقة جديدة، فأراح فرينكي دي يونج وأشرك فيليبي كوتينيو في مركز الجناح ووضع ديباي في مركز الهجوم.

الشوط الأول شهد عشوائية غير مبررة في خط الوسط تحديدًا، تشافي بدا وكأنّه لم يوضح مهام نيكو وجافي، فرغم قدرة الثلاثي على الخروج بالكرة بشكل جيد لكن كان الانتشار غريب والتحركات تميل إلى العشوائية منها إلى الجدية.

الغريب إصرار تشافي على اللعب من ناحية كوتينيو وألبا فقط، وعدم منح ديست المساحة للخروج من على الطرف الأيمن لتصبح هجمات النادي الكتالوني محفوظة ومن السهل تتبعها وإيقافها مبكرًا.

مع إصابة جافي وإشراك ريكي بوتش تحسن الوضع نوعًا ما، لكن الأمور تحسنت أكثر بخروج كوتينيو ونزول عثمان ديمبيلي ليصبح الفريق أكثر تنوعًا في الهجوم ولكن الكفة مالت أكثر ناحية اليمين مع قيام عبد الصمد بمهام الجناح الأيسر.

ديباي نجم ريال بيتيس

برشلونة صار أكثر شراسة لكن ديباي تواجد في الملعب فقط ليكمل التشكيل 11 لاعبًا لكنه لم يكن مؤثرًا بل ضرره أكبر من نفعه، فمهاجم برشلونة في اللقاء لم يسدد ولا كرة لا على المرمى ولا خارج المرمى وحاول أن يراوغ مرة واحدة ففشل، ومن أصل 50 مرة لمس الكرة خسرها 20 مرة.

لا نقول هنا إنّه فشل على مستوى التسجيل فقط، لكن حتى كونه محطة لتحريك الأطراف كان سيئًا والأدهى رغبته السيطرة على الكرة وهو عاجز عن القيام بمراوغة واحدة.

الحديث عن ديباي ليس جديدًا، لكنّه يطرح سؤالًا هامًا، لماذا لا يفكر تشافي في تبديل ممفيس ومنح الفرص لأي لاعب آخر حتى لو لوك دي يونج؟ ما السر أنّ الهولندي لعب جميع المباريات تحت قيادة تشافي ولم يتم تغييره ولا مرة حتى؟!

اللاعب الهولندي لا يمتلك ما يحتاجه برشلونة على الإطلاق، فهو لا يدافع جيدًا ولا يضغط جيدًا ولا يستلم جيدًا ولا يسجل من نصف فرصة ولا يتحرك بصورة سليمة، إذًا لماذا يلعب وأساسيًا؟

أزمة الضغط

شهدت مواجهة بيتيس أيضًا تغيير في طريقة الضغط عن أول المباريات مع تشافي، فبرشلونة لم يعد يحاول الضغط مبكرًا واستعادة الكرة سريعًا في كثير من الأوقات، وتراجع الضغط العالي لحسب الدفاع المتأخر والضغط المنخفض.

هذا الأمر منح فرصة لبيتيس لبناء الهجمات بشكل سلس والشعور بأريحية، ولو كرر هذه الفكرة أمام بايرن ميونخ فسوف نرى تير شتيجن أكثر مما ينبغي.

تشافي يبدو أنّه يجرب في الوقت الحالي ويحاول إيجاد التوليفة، ولا يمكن اللوم عليه كثيرًا لكن أثناء هذه التجارب حاول فقط استبدال ديباي وشاهد كيف يبدو شكل الفريق!