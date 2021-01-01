تحليل برشلونة وإلتشي | أشباح الشوط الأول تنفذ وصايا كومان في الثاني

ما هي أهم النقاط الفنية في لقاء برشلونة إلتشي المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني؟

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم أمام نظيره إلتشي بثلاثية نظيفة في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى للدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين على ملعب كام نو.

الفوز جاء بعد صعوبات كبيرة في الشوط الأول من المباراة ظهر فيه نجوم برشلونة كالأشباح دون أي خطورة حقيقية على إلتشي.

كومان: لا يمكن أن نلوم لونجليه، وعلينا أن نخلق أجواء الريمونتادا

فيما يلي نستعرض معًا أهم النقاط الفنية في تلك المباراة التي منحت ثلاث نقاط ورفعت رصيده للنقطة رقم 50 في المركز الثالث:

بطء كبير

نادي برشلونة في الشوط الأول كان يعاني من الكثير من البطء فكانت كل تحركات نجوم الفريق الكتالوني متوقعة ومنتظرة من قبل نظرائهم في إلتشي.

ذلك أدى بشكل مباشر لسوء شكل الفريق في الملعب، وتوقع نجوم النادي الضيف لكل تمريرة ومحاولة من قبل نجوم برشلونة.

افتقاد للحلول

خلال الشوط الأول من عمر اللقاء عانى النادي الكتالوني من غياب الحلول، فكان ميسي بعيدًا عن المرمى، وحتى التسديدات التي اتسم بها الفريق في المباراة الماضية اختفت.

الفريق سدد كرتين فقط على مرمى الخصم في الشوط الأول، كلاهما كانا خارج حدود المرمى.

المفاجأة أن إلتشي سدد أكثر بواقع ثلاث كرات منهم كرة واحدة على المرمى تصدى لها الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن.

سوء تعامل مع الكرات المتاحة

عانى برشلونة من سوء تعامل كبير مع الفرص التي أتيحت له خلال الشوط الأول، كما كان الحال أمام قادش قبل أيام.

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أكد خلال المؤتمر الصحفي للمباراة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة، لكن يبدو أنه نسي أن يخبر نجوم فريقه بذلك.

بالرغم من ذلك رأينا فرانشسكو ترينكاو يتعامل مع كرة في الشوط الأول أمام المرمى بأسوأ شكل ممكن بدلًا من التسديد بشكل مباشر.

تنفيذ وصايا كومان

انتقد كومان نجوم فريقه لعدم حسم المباراة الماضية ضد قادش، وأكد أن نتيجة التقدم بهدف نظيف لا تكون كافية في مثل تلك الحالات.

وبالفعل في تلك المباراة وبفضل التحسن الكبير في الشوط الثاني، نجح الفريق في حسم اللقاء بشكل مبكر أمام الضيف الذي استسلم أمام نجوم برشلونة.

تغييرات كومان

المدير الفني دفع بديمبيلي بدلًا من بيانيتش مع بداية الشوط الأول، فتحسن الهجوم سريعًا، وجاء الهدف الأول من ميسي.

بعدها أدخل بوسكيتس وأخرج ترينكاو ليعيد التوازن لوسط الملعب من جديد، فتحرر دي يونج وصنع الهدف الثاني لليونيل.

وفي نهاية المباراة أدخل جريزمان وديست ولونجليه، فمنح الفريق الحيوية في كل الخطوط واستطاع أن يبقي على النتيجة في صالحه.

اللاعب الأفضل .. عبقرية ميسي تفوز!

في المباراة قدم ميسي مستويات طيبة خلال الـ 45 دقيقة الثانية، وكان عاديًا في الشوط الأول منها بالرغم من صناعته لفرصة خطرة كاد ترينكاو يفتتح منها التسجيل.

في الشوط الثاني سجل ميسي ثنائي بشكل مذهل وفاز بالكرات الأرضية أمام الخصوم وكانت معظم لمساته للكرة مؤثرة بالرغم من فقدانه للكرة 18 مرة.