تحليل الديربي | أين الهلال ولاعبيه؟ .. جارديم اكتفى بالمشاهدة مثلنا

تفوق المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو المدير الفني الجديد لفريق نادي النصر، على البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال على أرضية الملعب، وذلك في ديربي الرياض الذي جمع بين الطرفين.

جارديم ظهر عاجزًا أمام طريقة لعب النصر، ولم يستطيع تقديم حلول هجومية من أجل اختراق دفاعات الفريق الأصفر، أو التخلص من حالة الشلل التام للاعبي الوسط، الذين لم يستطيعوا الخروج بالكرة من الخلف إلى الأمام.

ما هي طرق لعب الهلال والنصر؟

بدأ نادي الهلال بطريقة 4-2-3-1، وذلك ليتخلى البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأزرق عن طريقة 4-4-2 التي اعتاد الاعتماد عليها، وفي الشوط الثاني اعتمد على 4-4-2 بوضع ماريجا بجوار جوميس، وأصبح ماتيوس بيريرا جناح أيمن، وسالم الدوسري جناح أيسر، وفي الوسط سلمان الفرج وجوستافو كويلار.

تشكيل الهلال تكون من الآتي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانج هيون سو، متعب المفرج.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، وأمامهما ماتيوس بيريرا.

الهجوم: سالم الدوسري، بافيتمبي جوميس، موسى ماريجا.

وأما عن نادي النصر فلعب بطريقته المعتادة 4-2-3-1، مع منح الكاميروني فينسنت أبو بكر تعليمات بنزول إلى الوسط من أجل بناء الهجمات، وتمرير الكرات على الجانبين الأيمن والأيسر، والثنائي عبد الله الخيبري وعلي الحسن بالضغط على سلمان الفرج المحرك الأول للفريق، وأيضًا ماتيوس بيريرا.

تشكيل النصر جاء كالآتي:

حراسة المرمى: وليد عبد الله.

الدفاع: منصور الشمري، علي لجامي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، وأمامهما أندرسون تاليسكا.

الهجوم: أيمن يحيى، فينسنت أبو بكر، خالد الغنام.

كيف تفوق النصر في الشوط الأول على الهلال؟

عكس المتوقع، ظهر نادي الهلال بشكل هذيل جدًا خلال الشوط الأول من ديربي الرياض، حيث ظهر وكأنه بلا لاعبين، وعلى العكس كان حال لاعبي النصر الذين ظهروا بأفضل حال لديهم.

هدف فينسنت أبو بكر في مرمى الهلال يعد أبرز دليل على أن لاعبي الفريق الأزرق لم يظهروا في أفضل حال لديهم، حيث قام الكاميروني باستلام الكرة في المربع رقم 15، لينطلق ويراوغ كل من يقابله، ويجد نفسه داخل منطقة الجزاء، ليسددها وتأتي أعلى عبد الله المعيوف حارس الهلال.

حالة من انعدام التركيز ظهر عليها لاعبي الهلال بلا استثناء خلال الشوط الأول، وأيضًا أهم لاعب بالتشكيلة الزرقاء وهو سلمان الفرج وقع في كمية أخطاء تكتيكية كبيرة بسبب الضغط الكبير الذي وجده من لاعبي وسط النصر عبد الله الخيبري وعلي الحسن.

وعلى الجانب الآخر لم يظهر سالم الدوسري بالمستوى المعهود منه، حيث ظهر بعيدًا عن منطقة التحضيرات، ليواصل مسلسل ابتعاده عن المستوى المنتظر.

وأما عن النصر، فظهر لاعبيه متماسكين للغاية وفي قمة تركيزهم، حيث اعتمدوا على تغيير اللعب من الجهتين اليمنى إلى اليسرى والعكس، وهو الأمر الذي خلخل دفاعات الهلال.

شوط أول تفوق النصر في كل شيء فيه، وظهر الهلال ضعيفًا وفقيرًا فنيًا وتكتيكيًا، وهو ما ظهر على نتيجته بتقدم الأصفر بهدف دون رد.

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كيف حافظ النصر على تقدمه لنهاية المباراة؟

بدأ الشوط الثاني نادي الهلال، بتغيير طريقة اللعب، عن طريق وضع ماريجا بجوار جوميس، واللعب بطريقة 4-4-2، مع وضع ماتيوس بيريرا في مركز الجناح الأيمن، ليفقد الهلال أي فرصة لتحضير اللعب من العمق.

وبدأ لاعبي الوسط في إرسال الكرات الطولية خلف مدافعي النصر، باستغلال المساحة الموجودة في الناحية اليسرى بنادي الهلال، ولكن تصرف الأرجنتيني ميجيل روسو سريعًا وأعطى تعليمات للاعبي الوسط لمساندة الدفاع.

ومع تواجد علي الحسن في عمق دفاعات النصر، بدأ اللاعبين يركزون على الارتكاز بشكل جيد وغلق المساحات، وهو الأمر الذي تسبب في انقطاع الاتصال بين لاعبي الهجوم والوسط في صفوف الهلال.

وعاد جارديم مرة أخرى باللعب بطريقة 4-2-3-1، بعودة ماريجا إلى الجناح الأيمن، وقام بإجراء العديد من التغييرات، ولكن بدأ النصر في التكتل الدفاعي مع اللعب على الهجمات المرتدة.

الكرات الطولية من الخلف للأمام كانت سببًا في أزمة دفاعية قوية للاعبي الهلال، حيث كان ينطلق أبو بكر وتاليسكا في الهجمات المرتدة، وهو ما خلف الهدف الثاني للفريق الأصفر.

مجملًا لم يظهر لاعبي الهلال في حالتهم الطبيعية طوال المباراة، بالرغم من تدخلات جارديم في المباراة، إلا أن الفريق كان فقير فنيًا، واللاعبين كان تركيزهم فقط على الحصول على ركلة جزاء، ولكن دون جدوى.