تحليل - البعد الجديد لآرسنال من ضم سيبايوس ونيكولاس بيبي

سيضيف الإسباني بعدًا جديدًا إلى خط وسط آرسنال، وبيبي نوعية مختلفة من الأجنحة

تويتر تحليل | محمود عبد الرحمن | فيس بوك

أخيرًا، بدأ آرسنال يستفيق من سباته في سوق الانتقالات بتعزيز صفوفه من خلال ضم لاعب الوسط الإسباني، داني سيبايوس، معارًا من ريال مدريد من دون شرط للشراء، كما اقترب من ضم الإيفواري نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي في صفقة باهظة ماليًا.

في حقيقة الأمر فهاتين الصفقتين الرئيسيتين حتى اللحظة، تعطيان آرسنال إضافة وبعدًا جديدًا سواءً في خط الوسط أو في مركز الجناح.

لسنا في معرض حديث عن تاريخ داني سيبايوس الذي أظهر جودته الكبيرة مع ريال بيتيس ومع منتخبات إسبانيا للشباب، وسيزود خط وسط آرسنال بالشيء الذي يفقتر إليه.

لم يحصل سيبايوس على فرصته الحقيقية في ريال مدريد، ولا يمكن أن تكون هناك أية شكوك حول موهبته وقدراته الفنية، عندما تكون الظروف مناسبة وفي أوج عطاءه فهو لاعب بمقدوره تغيير مجرى المباريات نظرًا لامتلاكه الرؤية والمهارة والأبداع لإحداث الفارق.

يورو الشباب هذا الصيف أكد مرة أخرى جودة اللاعب وخصاله الفنية، فبالإضافة إلى تسجيله هدفين وصناعة اثنين، خلق الفرص وقام بالمراوغة أكثر من أي لاعب آخر في البطولة.

قبل انتقاله لريال مدريد، كان موسمه الأخير في بيتيس رائعًا تحت قيادة المدرب فيكتور سانشيز، وحاول برشلونة التعاقد معه.

رغم أنه لاعب وسط لكن مميزات سيبايوس في المراوغة تبقى علامة مميزة، ففي موسمه الأخير مع بيتيس كان نيمار وميسي هما فقط من قاما بمرواغات ناجحة أكثر منه، وللدلالة على جودته قال زميله روبين كاسترو في ذلك الوقت «هذا الفريق هو داني سيبايوس و 10 آخرون».

ماذا ينقص آرسنال؟ صناعة اللعب من عمق الملعب، بمعنى أصح كاثورلا جديد

يُمني جمهور آرسنال النفس بأن يصبح سيبايوس مؤثرًا بنفس القدر للمدفعجية، وكما نعرف فإنه يُجيد اللعب في المركز رقم 10، وربما يفضله إيمري على مسعود أوزيل، لكن أبرز مساهماته تأتي وهو يلعب في دور أعمق في وسط الميدان، هناك حاجة في قلب خط الوسط، لاحتياجات آرسنال الأكثر إلحاحا.

منذ رحيل سانتي كاثورلا لم يتواجد في آرسنال عقل مفكر حقيقي في قلب وسط الميدان يبني اللعب بشكل سليم، وآرون رامسي حاول القيام بهذا الدور، لكنه لم يُقنع إيمري في الموسم الماضي، لذلك فهناك إمكانية لاستيعاب أوزيل وسيبايوس معًا في نفس التشكيلة، خاصة مع تميز توريرا في النواحي الدفاعية.

آرسنال بحاجة للاعب قادر على صناعة اللعب من عمق الوسط، وهذه كانت أبرز سلبية له في الموسم الماضي، فقد جاء آرسنال في المركز الـ11 على مستوى الأندية الأكثر صناعة للفرص في البريميرليج، والثاني عشر على مستوى المراوغات «المتميز فيها سيبايوس كما أوضحنا في بيتيس».

ترحيل تكتيكي في وجود أوزيل: إن لعب آرسنال بطريقة 4/2/3/1، ففي الحالة الهجومية ونظرًا مرة أخرى لقدرة سيايوس على المراوغة فقد يستطيع التحرك على الطرف الأيسر ومن ثم يسمح لأوباميانج للتحول إلى مهاجم ثاني وتتحول الطريقة هجوميًا إلى 4/1/3/2.

إبعاد أوزيل نهائيًا: مرة أخرى ربما يقوم إيمري بإبعاد أوزيل نهائيًا عن التشكيل ويدفع بسيبايوس أمام توريرا وتشاكا في المركز رقم 10 على أن يكون بيبي جناح أيمن ولاكازيت في قلب الهجوم وأوباميانج على الجناح الأيسر، خاصة أن سيبايوس يمتاز عن أوزيل بالجانب التكتيكي والانضباط في الواجبات الدفاعية وهذا ما يحبه إيمري.

ماذا يضيف نيكولاس بيبي كجناح لآرسنال؟

نحن هنا بصدد الحديث عن واحد من أكثر الأجنحة على مستوى الإنتاج الهجومي في البطولات الأوروبية الـ5 الكبرى الموسم الماضي، بتسجيل 22 هدفًا وصناعة 11 في 38 مباراة في الدوري الفرنسي.

ما يفتقده آرسنال ويتوافر في بيبي أنه جناح مباشر يتجه نحو مرمى الخصوم، وهذا ما لا يتوافر مع هنريخ مخيتاريان وأليكس أيوبي في الأجنحة.

في ليل تألق في مركز الجناح الأيمن، وتميز على غرار محمد صلاح بقدرته الرائعة على الاختراق بعمق الملعب والتصويب بيسراه الذهبية.

لعب بيبي في البداية مع ليل كمهاجم تحت قيادة مارسيلو بيلسا، لكن هذا المركز قوض إمكانياته. اللاعب متخصص في الركض من مواقع عميقة في الملعب، فالعديد من أهدافه الموسم الماضي جاءت بعد أن تراجع للحصول على الكرة من الوسط ومن ثم هزيمة المدافعين قبل أن يُنهي الكرات ببراعة بقدمه اليسرى العكسية.