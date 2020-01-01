تحليل | أفكار جديدة وأدوار مختلفة .. كيف تغير برشلونة 180 درجة ضد أوساسونا؟

ما هي أبرز النقاط الفنية لبرشلونة في مواجهة أوساسونا بالجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

حقق فريق برشلونة الفوز اليوم على نظيره أوساسونا في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الـ 11 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

جاء هذا الفوز بأربعة أهداف نظيفة بعد سلسلة من النتائج السلبية للنادي الكتالوني في الدوري الإسباني لم يكسرها سوى الفوز على ريال بيتيس.

أداء برشلونة في المباراة استحق الثناء، وظهر مختلفًا تمامًا عما كان عليه في المباريات الماضية، لذلك نستعرض معًا فيما يلي أبرز النقاط الفنية في اللقاء والتي ساهمت في ظهور الفريق بتلك الطريقة.

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نظرة على التشكيل

بدأ برشلونة التشكيل بتير شتيجن في حراسة المرمى كالعادة، كما تواجد الثنائي كليمون لونجليه وأوسكار موينجيزا في قلب الدفاع.

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وفي مركز الظهير الأيمن بدأ كومان باللاعب الأمريكي الشاب سيرجينيو ديست وفي الظهير الأيسر لعب جوردي ألبا.

وتواجد في وسط الملعب للمرة الأولى اللاعب بيدري في مركز الوسط الدفاعي بجوار فرينكي دي يونج، وأمامهما ظهر البرازيلي كوتينيو.

وفي الخط الأمامي ظهر الثلاثي ليونيل ميسي وأمامه أنطوان جريزمان ومارتن برايثويت.

أفضل أشواط جريزمان

تمركز جريزمان في تلك المباراة وبدايته في مركز المهاجم الثاني في لحظة نادرة له مع برشلونة جعله يقدم واحد من أفضل المستويات له مع الفريق.

جريزمان في الشوط الأول فقط سدد ست كرات، وهو رقم ضخم للغاية لم يسدده في مباريات كاملة بشكل متتالي.

فعاليته على المرمى كانت رائعة أيضًا وبعيدًا عن ذلك كان متحركًا بشكل كبير ومرر الكثير من الكرات الخطرة، كاد كوتينيو أن يسجل من إحداها.

وجود برايثويت السحري

كان لوجود مارتن برايثويت في مركز رأس الحربة الأساسي والصريح مفعول السحر على أداء برشلونة فرأينا حالة أفضل للثلاثي الذي خلفه ميسي وجريزمان وكوتينيو.

اللاعب وجوده لم يقتصر على ذلك الدور، بل هدد المرمى في أكثر من مناسبة وظهر بشكل رائع على المرمى حيث سجل الهدف الأول.

استغلال ضعف أوساسونا الهجومي

علم المدرب الهولندي رونالد كومان أنه يواجه واحد من أضعف فرق الدوري الإسباني على مستوى الهجوم فحرر الأظهرة الخاصة به.

برشلونة كان يضغط بالثنائي ديست وألبا في خطوط متقدمة للغاية، وهو ما أظهر الفريق أكثر خطوة على المستوى الهجومي.

تمركز بيدري الجديد وفعاليته مع دي يونج

النجم الشاب وجود في المركز الخامس المختلف له هذا الموسم مع برشلونة داخل الملعب عندما قرر المدير الفني أن يبدأ به في مركز وسط الملعب الدفاعي.

بيدري ظهر بشكل جيد ومقبول بالنسبة للاعب لم يلعب في ذلك المركز من قبل، وكانت تمريراته ضمن الأدق في الملعب، وإن كان بدنيًا ليس صلبًا أمام وسط أوساسونا الذي كان ضعيفًا هو الآخر.

تحسن حالة ميسي

ظهر ميسي أفضل على المستوى الفني والبدني مما كان عليه في أي مباراة هذا الموسم باستثناء مباراة ريال بيتيس التي أقيمت قبل جولتين.

النجم الأرجنتيني ساهم بشكل أكبر في تحريك برشلونة ومرر الكثير من الكرات الخطرة، كما سجل هدفه الرابع هذا الموسم وأهداه لروح دييجو أرماندو مارادونا.

مينجويزا واستمرار إثبات الذات

في مركز قلب الدفاع استمر اللاعب الشاب أوسكار مينجويزا في تقديم مستويات جيدة للمباراة الثانية على التوالي وحافظ على شباك تير شتيجن.

مينجويزا سيكون عليه أن يتحمل أعباء دفاع برشلونة وحده في الفترة المقبلة، بعد إصابة الثنائي جيرارد بيكيه قبل أيام وكليمون لونجليه مساء اليوم.