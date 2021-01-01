تحليل أتلتيكو مدريد وريال مدريد | بنزيما يقتل سيميوني.. "لوم النفس واجب"

عاد صراع الليغا ليشتعل من جديد بعد أن كان "شبه محسوم" لصالح اتلتيكو مدريد بعد أن حكم التعادل الإيجابي في ديربي مدريد بهدفين من لويس سواريز وكريم بنزيما.

الفارق بين أتلتيكو مدريد المتصدر (مع مباراة مؤجلة) وثاني الترتيب برشلونة حالياً هو 3 نقاط ومع ريال مدريد 5 نقاط.

أتلتيكو مدريد ظهر متفوقاً على ريال مدريد، في جميع الخطوط، ومع ذلك عقدة الميرينغي أبت أن تُفك لدى سيميوني في أفضل ظروفه.

ستوجه الأنظار بقوة على اتلتيكو مدريد الذي بعد سلسلة تعادلات وهزائم وصل به الحال الى إعادة الليغا الى هذه النقطة، سيكون سيميوني تحت المجهر لأنه في "افضل مواسمه" تلقى هذه الضربات وسمح بها.

تشكيلة الفريقين:

ريال مدريد: كورتوا، فاسكيز، فاران، ناتشو، ميندي، كروس، كاسيميرو، مودريتش، رودريغو، بنزيما، أسينسيو.

أتلتيكو مدريد: أوبلاك، تريبير، سافيتش، فيليبي، هيرموسو، كاراسكو، كوكي، يوريني، ليمار، كوريا، سواريز

إنتهى الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف سجله لويس سواريز مبكراً، في حين عانى ريال مدريد لإيجاد الحلول أمام أصحاب الأرض.

سجل لويس سواريز حتى الآن في الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد (17 هدفاً في 22 مباراة) أكثر مما سجله في الموسم الماضي بأكمله مع برشلونة (16هدفاً في 27 مباراة).🤯 pic.twitter.com/ijaVhJhs6p — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2021

ملاحظات الشوط الأول:

أتلتيكو مدريد كسب معركة خط الوسط، سرقة كرات واسترجاعها وتحكم في خلق الفرص، فيما ريال مدريد أراد الضغط لمجرد الضغط تاركاً خافه فراغات كبيرة في خط الوسط.

ثنائية يورينتي ولويس سواريز تعود للإبداع في الوقت المناسب، أسيست يورينتي للويس في الهدف الأول كان الرابع بين الطرفين والثامن يورنتي في المسابقة، كأكثر اللاعبين تقديماً للتمريرات الحاسمة.

لويس سواريز معتاد على هذه المباريات، خبرة الكلاسيكو انطبقت في الديربي، هنا هو "عامل الخبرة في الليغا" التي نتحدث عنها عند الحديث عن إيجابيات هذه الصفقة لأتلتيكو مدريد

إنتشار كبير للاعبي أتلتيكو مدريد، فازوا بمعظم الثنائيات في الوسط، سريعي التحول من الحالة الدفاعية للهجومية ونجحوا تعطيل للأطراف،

سيميوني بالطبع عند التقدم بالنتيجة عاد الى تشكيلته الدفاعية المعتادة 4-4-2 والخطوط المتقاربة التي صعّبت على ريال مدريد مهمة اختراق المنظومة الدفاعية

أسينسيو ما زال يُفوّت الفرص ليكون الرجل الحاسم بالفريق، ظهر الفريق منقوص من لاعب ، إشراك كريم بنزيما أساسياً بعد العودة من الاصابة يُظهر لنا فداحة الأزمة الهجومية في ريال مدريد والاتكال الكبير على المهاجم الفرنسي لتأمين غلّة الأهداف.

ريال مدريد بدون خط وسط — Dina Jarkas (@JarkasDina) March 7, 2021

التبديلات في الشوط الثاني لريال مدريد: دخوا فيديريكو فالفيردي وفينيسوس جونيور مكان رودريغو وأسينسيو.

أما من جانب أتلتيكو مدريد فتم إقحام جواو فيليكش على حساب يانيك كاراسكو

ملاحظات الشوط الثاني:

تريبييه أثبت جودته في هذه المباراة تحديداً، عرضياته وتمريراته الكاسرة للخطوط كانت أبرز مكامن الخطورة على ريال مدريد

تيبو كورتوا هو رجل ريال مدريد هذا الموسم، الحارس تمكن من إنقاذ مرماه من هدفين محققين

الثلاثي توني كروس، لوكا مودريتش كاسيميرو أو "سلاح خط وسط ريال مدريد" ظهر في هذه المباراة ضعيف، متعب وسهل التغلّب عليه، تجدر الاشارة ان هذا الثلاثي هو من ثوابت الفريق هذا الموسم ولم يتغيّب عن التشكيلة الأساسية.

مباراة مثالية (أخرى) ليان أوبلاك الذي منع هدفاً محققاً لكريم بنزيما (الفرصة الوحيدة الخطرة على مرمى اتلتيكو مدريد)

وقع اتلتيكو مدريد بفخ إهدار الفرص الكبيرة في هذا الشوط وكان ممكن ان ينهي المباراة لصالحه

هدف كريم بنزيما رغم تعب اللاعب العائد من الإصابة يُثبت لنا انه المنقذ ليس فقط لريال مدريد بل للمنافسة على الليغا بأكملها.