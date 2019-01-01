تحليل أتلتيكو مدريد وبرشلونة | أرجنتيني يخطط لأيام والآخر ينفذ في لحظة

تعرف على أبرز النقاط الفنية في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني.

حل فريق برشلونة اليوم ضيفًا على نظيره أتلتيكو مدريد في ملعب متروبوليتانو ضمن لقاءات الجولة الـ ١٥ من الدوري الإسباني.

المباراة شهدت سيطرة في بدايتها لأتلتيكو مدريد ومحاولات كتالونية للسيطرة خلال الساعة الأخيرة منها.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا أبرز الظواهر الفنية للمباراة في تحليل سريع لها بعد لحظات من نهايتها:

نظرة على تشكيلة الفريقين

بدأ إرنستو فالفيردي المباراة بطريقته المعتادة ٤-٣-٣ ودون أي مفاجآت تذكر وبوجود أفضل المتاحين في كل مركز وبتلك التشكيلة:

تير شتيجين

فيربو - لونجليه - بيكيه - روبيرتو

أرتور - دي يونج - راكيتيتش

جريزمان - سواريز - ميسي

أما المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني فقد بدأ بمفاجأة كبرى بوضع ساؤول في مركز الظهير الأيسر، وجاءت التشكيلة كالتالي:

أوبلاك

تريبيير - فيليبي - هيرموسو ساؤول

كوريا - هيريرا - بارتي - كوكي

موراتا - فيليكس

وجود ساؤول في ذلك المركز كان في الأساس ليسمح له بالزيادة العددية خلف ميسي الذي لا يدافع ولا يساند روبيرتو في العادة.

بداية قوية لأتلتيكو مدريد

بدأ أتلتيكو مدريد المباراة بكثافة هجومية كبيرة على برشلونة ومن ضربة البداية توجه كل نجوم وسط ملعب وهجوم أصحاب الأرض لمناطق برشلونة وانتظروا الكرات الطولية من الدفاع.

نجح الروخي بلانكوس في فرض ضغطًا كبيرًا على برشلونة في مناطقه خلال الدقائق الأولى من المباراة رغبة في تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الضيوف.

رغبة أتلتيكو مدريد في التسجيل كانت واضحة في الدقائق الأولى بوجود ست لاعبين ببعض الأوقات داخل منطقة جزاء برشلونة.

غياب برشلوني

شهدت أول نصف ساعة في المباراة غياب تام لنادي برشلونة الذي كان مجرد رد فعل لما يقوم به الضيوف في منتصف ملعبهم.

نجوم النادي الكتالوني لم يظهروا بشكل جيد باستثناء الألماني مارك أندريه تير شتيجن الذي لاذ عن مرماه في العديد من الكرات.

وجاءت أول تسديدة لبرشلونة في الدقيقة الـ ٢٥ من عمر اللقاء بعدما سدد أتلتيكو مدريد ست كرات في أول ٢٠ دقيقة فقط.

سرعة تحولات أتلتيكو مدريد والكرات الطولية

في ظل الضغط الكبير الذي فرضه أتلتيكو مدريد على برشلونة فشل الأخير بالعديد من الأوقات في الخروج بالكرة من مناطق الخطورة.

وأكمل أصحاب الأرض الصورة بسرعة كبيرة في التحولات من حالات الضغط للهجوم بعد استعادة الكرات بشكل مباشر.

سرعة التحولات أيضًا تمثلت في عدد الكرات الطولية التي رأيناها تخرج من دفاع أتلتيكو مدريد سعيًا لتجاوز خطوط برشلونة والوصول لمرمى تير شتيجن في هجمة مرتدة.

تبادل للأدوار المعروفة

دقائق الشوط الأول شهدت الكثير من التبادل في الأدوار المعروفة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فالمعروف أن الضيوف دومًا هم أصحاب المبادرة والرغبة في الاحتفاظ بالكرة طوال الوقت.

لكن لم يكن الحال كذلك في تلك الدقائق التي نتحدث عنها فوجدنا أتلتيكو مدريد يسيطر ويضغط ويستعيد الكرات بسرعة كبيرة.

في المقابل شاهدنا برشلونة خطرًا في كرة ثابتة وعن طريق هجمة مرتدة، وهما أمران يجيدهما أتلتيكو مدريد بشكل معروف للجميع.

فوضى برشلونة التكتيكية

كان الشوط الأول كارثيًا على المستوى التكتيكي لبرشلونة وشاهدنا الكثير من التمركز السيئ والتعامل الخاطئ مع الكرات.

شاهدنا فيربو يترك الجانب الأيسر تمامًا وينتقل للأيمن دون وجود بديل يقوم بدوره فرأينا نجوم أتلتيكو مدريد يفطنون لذلك الخطأ ويرسلون عرضية للمدافع هيرموسو الذي وضع الكرة ببراعة بجوار تير شتيجن وتصدى لها الأخير بجودة مماثلة.

تلك الكرة لم تكن الوحيدة التي رأينا فيها سوء تحركات وتمركز من نجوم برشلونة لكن دومًا كان شتيجن في الموعد ونجح في تحمل العبء الأكبر من ضغط أتلتيكو مدريد.

استعادة الأسلحة القديمة

خلال الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الثاني شاهدنا لقاء معتاد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد يحصل فيه الأول على الكرة ويحاول بطريقته المعتادة على مرمى الثاني.

وشاهدنا أصحاب الأرض يتراجعون للدفاع ولغلق المساحات في خطوطهم الخلفية ولم نشاهد الأظهرة الخاصة بهم يصعدوا للنصف الهجومي كما كان الحال في الشوط الأول.

في المقابل لجأ أتلتيكو مدريد للكرات المرتدة التي كاد يسجل منها بعد كرة رائعة لتوماس بارتي نجح دفاع برشلونة في منع خطورتها.

تبديلات تنشيطية

أول تبديلات الفريقين جاءت في الدقيقة الـ ٧٤ حيث قام فالفيردي بإشراك أرتورو فيدال بدلًا من أرتور بحثًا على نشاط أكبر في وسط الملعب ومساندة هجومية أكبر من قبل التشيلياني للخط الأمامي.

وفي نفس اللحظة قام المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد بإخراج كوريا والدفع بتوماس ليمار ليستغل التقدم الهجومي المستمر لفيربو على الجانب الأيمن بعد انخفاض المستوى البدني لكوريا.