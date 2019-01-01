تحليل | آرسنال وتوتنهام.. إيمري وأفراده!

ملاحظات فنية على قمة الأسبوع الرابع للبريميرليج..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في ديربي لندني مثير، تعادل آرسنال وتوتنهام هوتسبر بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الأسبوع الرابع للبريميرليج.

بدأ أوناي إيمري مدرب آرسنال بـ4-3-3 في مواجهة 4-2-3-1 لماوريسيو بوتشيتينو، حيث اعتمد إيمري على ثلاثي وسط كلفه بعض الشيء في الشوط الأول، بوجود توريرا على اليمين وتشاكا في العمق وجندوزي يساراً، أمامه كل ما يملك حقاً في الهجوم، بيبي ولاكازيت وأوباميانج.

على الناحية الأخرى توسط إريكسن الثنائي لاميلا وسون وراء هاري كين، من ورائهم ثنائية وينكس وسيسوكو، السبب الأبرز والأوضح لتراجع جودة خط الوسط واضطرار إريكسن لتحمل المزيد من الأعباء، وهو نفسه سبب ظهور الوسط بشكل أفضل عن المباريات السابقة.

المباراة التي مالت إلى التوازن في شوطها الأول، كعادتها دمرت العديد من الحسابات في أول 10 دقائق والسبب يكاد لا يتغير، خطأ غريب في صفوف آرسنال، لتفلت الكرة من لينو ويسجل إريكسن هدفاً سريعاً منح الضيوف أفضلية لم يحلموا بها.

استمرت حالة السجال على مدار الشوط، حتى قرر أحد أفراد آرسنال إفساد الأمور مجدداً، ليرتكب جرانيت تشاكا ركلة جزاء منحت توتنهام الأفضلية بهدفين. إيمري ليس محظوظاً بأفراده، ليس الأكثر حظاً على الأقل.

بارقة أمل وحيدة استمدتها حسابات المدرب الإسباني قبل نهاية الشوط، بعد أن منحه بيبي ولاكازيت هدفاً يعمل عليه ويقرب المسافة قبل انطلاق الثاني.

إزاء تفوق آرسنال الواضح للغاية في الشوط الثاني، بدأ بوتشيتينو يتحرك في الدقيقة 60 ليحل ديلي ألي على حساب لاميلا، الأمر الذي استدعى نقل إريكسن إلى اليمين، بعد 60 دقيقة قضاها مائلاً لليسار لدفع سون إلى الأمام بجوار كين. بوتشيتينو ترك الكرة جزئياً للفريق الباحث عن التعويض طمعاً في المرتدة، وهنا بدأ إيمري يحكم يده عليها حقاً.

بخروج توريرا ونزول داني سيبايوس بات استحواذ آرسنال أخطر، وبخروج لاكازيت رغم مباراته الجيدة ونزول مخيتاريان، كان هذا طمعاً في زيادة قنوات صناعة اللعب، حتى أتى الحل من أحد أقل لاعبي الجانرز خطورة في الآونة الأخيرة، ماتيو جيندوزي يرسل بينية رائعة برؤية متقنة للغاية، في اللحظة التي أفلت بها أوباميانج ببراعة من دفاعات السبرز.

آرسنال الذي خاض شوطاً متكافئاً في البداية، نجح في قلب جميع المعطيات لصالحه في الثاني، بـ17 محاولة (5 على المرمى) مقابل 5 (2 على المرمى) لتوتنهام، الذي بات يفقد أي أفضلية تكتيكية بسهولة في مواجهة الكبار، الأمر لم يتوقف عند مانشستر سيتي الذي لم يلعب أمامه تقريباً وخرج بالتعادل.

الأكيد أن إيمري يحاول تقديم منتج أفضل دائماً، ولكنه حقاً غير محظوظ بأفراده، سواء أفراده الخطائين بطبعهم أو حتى أفراده المميزين المعرضين لارتكاب الهفوات، لو حذفنا الكارثة الفردية من كل مباراة لآرسنال سنجد عدداً مغايراً من النقاط بنهاية الموسم.