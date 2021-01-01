تحقيق موسع واتفاقية لمنع تكرار واقعة دوري السوبر في إنجلترا

رابطة الأندية الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي يفتحان تحقيقًا موسعًا مع الأندية المشاركة في واقعة دوري السوبر الأوروبي، وتضع أسس اتفاق يمنع تكرار الواقعة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع الاتحاد الإنجليزي اليوم في فتح تحقيق موسع حول تورط الأندية الكبرى في واقعة دوري السوبر الأوروبي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت الرابطة في بيان رسمي أصدرته قبل ساعات، وأكدت خلاله أن التحقيق كان قد بدأ قبل أيام، ومن المنتظر أن يكشف عن تفاصيل عديدة في الواقعة.

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وكُتب في البيان: "لدينا كامل الإصرار على توضيح الحقيقة الكاملة للموقف، ومعرفة ما الذي حدث، نحن والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم نهدف لتحقيق تلك الأهداف بسرعة ودقة بالتشاور مع الحكومة والجماهير".

وأضاف: "ما حدث في الأسابيع الأخيرة تحدى أسس ومبادئ كرة القدم الإنجليزية، ونتخذ عدة إجراءات من أجل حماية لعبتنا وأنديتنا وجماهيرنا".

وأكمل: "سيتم الإعلان عن عدة قواعد وإجراءات إضافية من أجل التأكد من تطبيق كافة المعايير من قبل ملاك الأندية، ومخالفة تلك اللوائح سيتسبب في عقوبات مغلظة".

وأردف: "سنعمل مع الجماهير، والحكومة والاتحاد الأوروبي، والإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين والنقاد الرياضيين للدفاع عن مصداقية الكرة الإنجليزية".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي ويونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام وليفربول كانوا قد أعلنوا عن مشاركتهم في دوري السوبر الأوروبي قبل أيام، بعد ذلك أعلنوا انسحابهم بعد حملات ضغط الجماهير والاتحاد الإنجليزي والأوروبي ورابطة الدوري الإنجليزي.