تحققت نبوءة المريسل .. اتفاق بين الهلال والدوسري يجعله أعلى السعوديين أجرًا

تحققت نبوءة الإعلامي عبد العزيز المريسل وبات سالم الدوسري نجم الهلال على أعتاب أن يُصبح أعلى اللاعبين السعوديين أجرًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الجناح المصنف من العديد بأفضل لاعب سعودي في السنوات الأخيرة مرتبط مع الهلال بعقد ينتهي صيف 2022، مما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة ويُصبح قادرًا على التوقيع لأي نادٍ جديد بعد 20 يومًا تقريبًا، لكن المصادر الصحفية أكدت أن القصة انتهت بتوصله لاتفاق على تجديد عقده مع ناديه.

ما هي تفاصيل عقد سالم الدوسري الجديد مع الهلال؟

الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل استعادت نشاطها في سوق الانتقالات بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الاتحاد، ويُحاول النادي حاليًا التوصل لاتفاق مع إدارة العميد للحصول على اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية بدلًا من الانتظار إلى نهاية الموسم.

نشاط الإدارة انتقل من الصفقات الجديدة إلى تجديد عقود اللاعبين، والبداية كانت مع سالم الدوسري الذي تم الاتفاق معه على توقيع عقد جديد يمتد حتى صيف 2026 سيجعله أعلى اللاعبين السعوديين أجرًا في الدوري السعودي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن الأرقام وأشارت إلى أن اللاعب الدولي السعودي سيحصل على 13 مليون ريال سعودي سنويًا، مما يعني أن القيمة الإجمالية لعقده الجديد ستصل إلى 52 مليون ريال.

ما هي نبوءة عبد العزيز المريسل التي تحققت؟

الإعلامي النصراوي كان قد انتقد قرار اتحاد كرة القدم السعودي إلغاء سقف رواتب اللاعبين السعوديين في منتصف الموسم، مطالبًا بتأجيل تطبيقه إلى بداية الموسم الجديد.

وقد أشار عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن الرباعي، سعود عبد الحميد وسالم الدوسري ومحمد كنو ومحمد البريك، هم الأكثر استفادة من هذا القرار نظرًا لأن عقودهم باتت قريبة من موعد انتهائها.

الاستاذ @Yalmisehal

أليس من المنطق اذا تم تعديل لائحة وسط الموسم أن يتم إعتمادها في الموسم الجديد !؟

لا أتذكر أن اللائحة اذا عدلت تم اعتمادها فوراً !!!

لماذا تستعجلون على ذلك !؟

ثم تحديد السقف الأعلى للاعبين حد كثير من الديون للأندية ، لماذا تعيدون فتح ثغرة تم إغلاقها !؟

. https://t.co/ySAUZxztUD — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 28, 2021

كما أشار في تغريدة أخرى إلى أن هناك 4 لاعبين هم الأكثر استفادة من هذا القرار الخاص باللاعبين السعوديين، وهم ثلاثي الهلال، محمد كنو وسالم الدوسري ومحمد البريك، بجانب نجم الاتحاد سعود عبد الحميد، مؤكدًا أنهم سيُجددون عقودهم لـ3 سنوات قادمة على الأقل.

اكثر اللاعبين مستفيدين من قرار إلغاء السقف الأعلى للعقود هم :

سالم الدوسري

محمد كنو

محمد البريك

سعود عبدالحميد

و بالتالي أستطيع القول مبروك للاعبين تجديد عقودهم لمدة ثلاث سنوات كأقل تقدير

. https://t.co/ySAUZxztUD — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) November 28, 2021

نبوءة المريسل صدقت مع الدوسري الذي استفاد جيدًا من القرار بالحصول على هذا الراتب الضخم جدًا من الهلال مقابل توقيع عقده الجديد الذي سيمتد لأربع سنوات قادمة.

اقرأ أيضًا |

خوفًا من الهلال .. الأهلي يتحرك لحماية نجمه من الإغراءات

المُعلم بلايلي ودرس جديد .. الأهلي السعودي في موقف محرج!

النصر: نطالب بحكام مميزين يضاهون المبالغ التي نتحملها