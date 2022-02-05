تحسبًا لفشل هالاند.. برشلونة يحدد أهدافه الصيفية دفاعًا وهجومًا!

إيمانًا منها بأن صفقة إرلينج هالاند تبدو صعبة، بدأت إدارة برشلونة في التفكير بخيارات أخرى لدعم مركز المهاجم الصريح وغيره في الصيف المقبل.

ورغم أن هالاند نفسه قد يكون مهتمًا بالانضمام إلى برشلونة، إلا أن مطامعه المادية ممثله في راتبه وعمولة وكيله مينو رايولا، وكذلك والده، تثير شكوكًا حول قدرة البرسا على إتمام الصفقة.

شبكة "ESPN" أكدت أن برشلونة سيحاول مع هالاند، ولكن تحسبًا لفشل الصفقة، فثلاثة أسماء باتت على طاولة الإدارة لزيادة جودة الفريق هجومًا ودفاعًا مستقبلًا.

من هو خليفة هالاند في الهجومية في برشلونة؟

الاسم الأول هو ألكساندر إيزاك، الذي لا يتوانى عن الإبداع في آخر عامين رفقة ريال سوسييداد.

ويمتلك المهاجم السويدي شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته حوالي 80 مليون يورو، لكن قد يتساهل سوسييداد في بيعه.

الأزمة في هذا الصدد تكمن بأن أندية إنجليزية كثيرة مهتمة باللاعب الشاب، في مقدمتها آرسنال الذي حاول ضمه بالفعل في يناير الماضي.

من جهة أخرى، تساور إدارة برشلونة الشكوك أن إيزاك يمكنه اللعب بمستويات عالية، لكنه يظل خيارًا مطروحًا قد يتم اللجوء إليه.

من هم اللاعبان اللذان يرغب برشلونة في ضمهما من أياكس؟

ورغم ارتباط برشلونة بأسماء عديد المدافعين، لكن الجديد أن لديهم اهتمام بالتعاقد مع مدافع أياكس الشاب، ليساندرو مارتينيز.

صاحب الـ24 عامًا بقدراته البدنية المميزة، جنبًا إلى جنب مع استطاعته اللعب بقدميه بصورة مميزة، يُغري إدارة برشلونة للتعاقد معه.

أخيرًا، يُثير نجم أياكس الآخر أنتوني اهتمام برشلونة أيضًا، خصوصًا وأن جلب خليفة دائمة لعثمان ديمبيلي بالموسم المقبل بات ضرورة ملحة.

الجناح البالغ من العمر 21 عامًا، أحرز هذا الموسم 9 أهداف وصنع 7 آخرين، ويمتلك مهارة فائقة تجعل إدارة برشلونة متيقنة أن الاستثمار به سيكون مجديًا.

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