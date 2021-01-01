تحزبات داخل الأهلي بسبب الرئيس الجديد .. وأمر واحد ينقذ النادي

ماذا يحدث داخل الأهلي حاليًا؟

أكد الإعلامي الرياضي غرم العمري، على أن مستوى فريق الأهلي لم يكن جيدًا، بالرغم من الفوز على الشرطة العراقي، في بطولة دوري أبطال آسيا، متحدثًا عن الوضع داخل النادي خلال الوقت الحالي.

وتقدم عبد الإله مؤمنة، رئيس الأهلي السابق باستقالته من منصبه، حيث قررت وزارة الرياضة فتح باب الترشح على إدارة النادي بداية من اليوم الأحد.

العمري قال خلال تصريحات عبر برنامج "الدوري مع وليد": "الأهلي يحتاج لرئيس قادر ماليًا، ولديه قرار لجلب الأشخاص القادرين على العمل في مجال كرة القدم للعمل داخل النادي مرة أخرى، وقادر على جمع المنتمين للأهلي حول النادي".

الإعلامي الرياضي تابع: "لدي معلومة، من الآن هناك تحزبات حول رئيس النادي القادم، مجموعة يريدون رئيسًا بعينه، ومجموعة أخرى تريد رئيس آخر".

غرم العمري واصل: "القادر على دعم النادي ماليًا، هو الأمير منصور بن مشعل، ولديه مرشح لرئاسة النادي".

واستطرد قائلًا: "مع احترامي لكل الذين سيترشحون، والأهلي يحتاج أحد قادر ماليًا، ويستطيع قادر على لم شمل الأهلاوية".

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واختتم العمري تصريحاته قائلًا: "عملت في الأهلي سنوات طويلة، هناك بعض الأشخاص الذين لم يستطيعوا الدعم ماليًا، ولكن وجودهم أمر ضروري، مثل أحمد المرزوقي وأحمد عيد وعبد الرزاق أبو داوود، ووجدي الطويل وطارق كيال، وعبد الرزاق معاذ، وإذا رأيت هؤلاء متواجدين بالإضافة إلى الرؤساء السابقين، سيعود النادي الأهلي مرة أخرى".