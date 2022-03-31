تحرك من الأهلي يقوي موقفه في قضيته ضد دجانيني

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في قضية النادي الأهلي مع مهاجم الرأس الأخضر تافاريس دجانيني، لاعب الفريق السابق، والمنظورة من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس".

ما هي تفاصيل قضية الأهلي ودجانيني؟

القضية بدأت منذ مارس 2020، في ظل إيقاف المنافسات الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث خصمت إدارة الأهلي 50% من راتب لاعب الرأس الأخضر، مع إشعاره بهذا الأمر عبر "إيميل" رسمي "كما أكد النادي الجداوي".

ولكن دجانيني نفى كل ما ذكره الأهلي، وهو ما دفعه لرفع قضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه تسلم راتب شهرين فقط، ولديه راتبان متأخران، وهي قيمة 50% من رواتب 4 أشهر، وطلب فسخ العقد مع الراقي، مع إلزامه بدفع بقية رواتبه.

وقدت إدارة الأهلي بعدها شكوى إلى "فيفا"، بعدم التزام تافاريس بالعقد، ونظر فيها الاتحاد الدولي في قضية سابقة، وحكم وقتها لصالح اللاعب، وتم تغريم الأهلي حوالي 13 مليون ريال، مع إمهال النادي 3 أسابيع لتقديم استئناف لدى محكمة "كاس".

وبالفعل تقدم الأهلي باستئناف لمحكمة "كاس" على قرار تغريمه، وتم عقد الجلسة، وينتظر الأهلي واللاعب الآن القرار النهائي والأخير في القضية.

كيف قوى الأهلي موقفه في قضيته ضد دجانيني؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن محكمة التحكيم الرياضي عقدت جلسة استماع خلال شهر مارس الجاري، بين الأهلي واللاعب دجانيني تافاريس، بحضور 3 محكمين.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي قامت بتقديم أوراق ومستندات لم يتم تقديمها من قبل، وذلك من أجل تعزيز موقفها في القضية، حيث ينتظر أن يصدر قرار "كاس" النهائي خلال الأسابيع القادمة.

يأتي ذلك بعد التطورات التي شهدتها القضية بتقديم الأهلي أوراق جديدة، قد تدفع المحكمة لاتخاذ قرار مغاير تمامًا للقرار الأول بتغريم النادي الجداوي.

ما هو تعليق الأهلي ودجانيني على تلك القضية؟

وأكد مصدر رسمي داخل النادي الأهلي لصحيفة الرياضية، على أن القضية لم تدخل من قبل في مستحقات استخراج شهادة الكفاءة المالية، وتم تقديم المستندات كافة التي تُثبت صحة موقق النادي.

ورد البرتغالي بيدرو كورديرو؛ وكيل أعمال دجانيني على تطورات القضية، حيث أكد على أن موقف اللاعب قوي، والقرار الأول من "فيفا" صدر لصالحهم، وينتظرون قرار "كاس" الآن.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن قرار محكمة "كاس" في قضية الأهلي ودجانيني خلال الفترة القادمة.

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