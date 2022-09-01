تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم نيمار .. وشرط لإتمام الصفقة

تشيلسي يتحرك بصورة مفاجئة للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان.

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي اهتمامًا مفاجئًا بالتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

لكن يبدو أن هذا التحرك المتأخر للغاية من قبل الفريق الإنجليزي لن يغير شيئًا في مستقبل نيمار، الذي سيبقى في "حديقة الأمراء" إلا في حالة تغير استثنائي في الأحداث.

وحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، فإن اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع نيمار حقيقي، برغبة من الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز".

ويبدو أن الانطلاقة المذهلة التي قام بها نيمار في الموسم الحالي، وتجاوز الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية قد أثار حماس تشيلسي لمحاولة التعاقد مع البرازيلي.

لكن اهتمام تشيلسي المتأخر للغاية بضم نيمار لن يغير أي شيء، وباستثناء تقديم عرض لا يمكن رفضه أو تحول مثير في الأحداث، فإن نجم منتخب البرازيل سيواصل مسيرته في "حديقة الأمراء" التي بدأت قبل خمس سنوات.

ومع الإشادة المستمرة من كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان بمستوى نيمار، فإن اللاعب يشعر بالسعادة في ظل مستواه الحالي، خاصة مع تسجيله سبعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة في الدوري الفرنسي.

ولعب نيمار دورًا محوريًا مساء الأربعاء في فوز باريس سان جيرمان خارج ملعبه على تولوز في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي، حيث سجل هدفًا من ثلاثية النادي الباريسي في المباراة.

يذكر أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى صيف 2027، ومع مستواه الحالي، فإن إدارة النادي الفرنسي لن تفرط فيه بسهولة.