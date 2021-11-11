تحرك جديد في يناير.. ريال مدريد يظهر حسن النية في صفقة مبابي

يتواصل العد التنازلي لعملية تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد يتبقى أمامه 50 يوم للتوقيع مع مبابي دون الاعتماد على باريس سان جيرمان، حيث سيكون اللاعب حرًا في التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من يوم 1 يناير 2022.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو العام المقبل، ولذلك يحق له التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من يناير، على أن ينضم بالمجان في نهاية الموسم.

منذ النهاية الصادمة لسوق الانتقالات في أغسطس الماضي، الذي لم يتمكن فيه ريال مدريد من التوقيع مع مبابي بسبب رفض باريس سان جيرمان لكل عروض النادي الملكي، وانقطعت الأخبار تقريبًا عن هذه العملية.

ورغم تصريحات كيليان نفسه في أكتوبر الماضي عن الموقف والمفاوضات، وتأكيد رغبته في اللعب مع ريال مدريد، إلا أن الأمور هدأت بشكل كامل منذ ذلك الوقت.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت تفاصيل جديدة في صفقة مبابي، أهمها أن ريال مدريد سيحاول بالفعل تقديم عرض جديد للنادي الفرنسي في يناير، على أمل إقناعه بترك الفرنسي الدولي.

الصحيفة الإسبانية لم تكشف تفاصيل العرض الذي يمكن أن يقدمه ريال مدريد، لكنها لم تستبعد الأمر.

هل ما زال مبابي يرغب في التوقيع مع ريال مدريد؟

موقف مبابي بشأن مستقبله يظل ثابتًا في نيته بإنهاء الموسم مع باريس سان جيرمان ثم الانطلاق في مغامرة جديدة.

مبابي يريد أن يقود مشروع ريال مدريد الجديد، وأن يصبح نجمًا بلا منازع في "سانتياجو بيرنابيو".

مبابي أقر علنًا أنه طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف للتوجه إلى ريال مدريد، وقال: "لقد أخبرت باريس في يوليو أنني أريد الرحيل".

هل هناك تهديد بتجديد مبابي مع باريس؟

ريال مدريد كان يخشى أن يكون فشله في ضم مبابي في الصيف الماضي مفتاحًا لنجاح باريس سان جيرمان في كسب الوقت لمواصلة محاولة إقناع نجمه بالتجديد.

باريس سان جيرمان، وبعد فشله في إقناع مبابي بكل العروض التي قدمها له ماديًا، يحاول إغراءه بالمشروع الرياضي، واللعب بجوار ليونيل ميسي ونيمار، في ثلاثي هجومي نادي.

حتى الآن، ومع عدم تأقلم ميسي بشكل كامل مع نيمار ومبابي، فإنه لا توجد أخبار تفيد بأن الفرنسي قد غير قراره.

هل يمكن أن يتعاقد ريال مدريد مع مبابي في يناير؟

صحيفة "ماركا" أكدت أنه من غير المستبعد أن يقدم ريال مدريد عرضًا جديدًا إلى باريس سان جيرمان من أجل مبابي في يناير المقبل.

استراتيجية ريال مدريد تأتي في محاولة لإظهار حسن النية مع باريس سان جيرمان، وإثبات جديد على أن الهدف ليس أبدًا ضم مبابي بالمجان.

نية ريال مدريد كانت واضحة في الصيف بالفعل، عبر العروض التي وصلت قيمة آخرها إلى 200 مليون يورو بأنه لا يريد الاستفادة من الوضع التعاقدي لمبابي مع باريس سان جيرمان.

ريال مدريد لا يتعامل مع رقم محدد للعرض المحتمل في يناير، حيث يعرفون أيضًا ما سيكون جواب باريس سان جيرمان.

لكن خلف القرار، فإن ريال مدريد يريد أن يؤكد أنه على استعداد للتفاوض حتى اللحظة الأخيرة.

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