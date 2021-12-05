تحركات ومحاولات كاذبة .. ماذا قدم رونالدو في فوز مانشستر على كريستال بالاس؟

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في أولى مباريات رالف رانجنيك في قيادة مانشستر يونايتد مؤقتًا خلفًا لأولي جونار سولشاير.

المدرب الألماني نجح في أول اختبار له مع الشياطين الحمر بعد أن استطاع أن يحقق فوزًا ثمينًا على كريستال بالاس على ملعب "أولد ترافورد".

رونالدو كان نجم الشوط الأول بجدارة، وشوهد في أكثر من لقطة يتردد على مناطق الخصم طوال الـ 45 دقيقة لكن دون أي تهديد حقيقي.

وأبرز فرصتين لأهداف محققة أضاها الدون كانت عند الدقيقة 12 عندما سدد الكرة من ضربة حرة مباشرة لكن كانت بعيدة تمامًا عن القائم.

وهناك أخرى في الدقيقة 18 عندما استلم الكرة في منطقة جزاء كريستال بالاس لكن براعة دفاعات الفريق اللندني حرمته من المتابعة.

ما هي أرقام رونالدو أمام كريستال بالاس؟



لعب رونالدو الـ 90 دقيقة كاملةً لمس الكرة 55 مرة ووصلت دقة تمريراته على مدار المباراة إلى 70%.

صنع رونالدو على مدار المباراة كرة هدف محقق، بعد أن مرر الكرة ببراعة إلى مواطنه دالوت لكن البرتغالي أضاعها بشكل غريب.

فقد النجم البرتغالي الاستحواذ على الكرة في 16 مناسبة، بينما فاز بـ 3 التحمات هوائية من أصل 6 و التحمين أرضيين من أصل 3.

وعلى الرغم من أنّ رونالدو ظهر في كل أرجاء الملعب وكان لديه انتشار جيد وتحركات دون كرة أربكت الخصم في بعض الأحيان لكنه لم يحقق الأداء المأمول الذي ينتظره عشاق الشياطين الحمر، وكانوا يتمنوا لو أن إحدى الفرص التي سنحت له تحولت إلى هدف بالفعل في الشباك.