تحذير واضح ومهلة لتعديل المسار.. انتهاء شهر العسل بين "يويفا" وباريس سان جيرمان!

كيف يتصرف ناصر الخليفي؟

أرسل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحذيرًا شديد اللهجة إلى باريس سان جيرمان بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "ليكيب" أفادت بأن باريس سان جيرمان وصله تحذير من "يويفا" حول ضرورة تغيير حالته الاقتصادية التي سجلت في آخر 3 أعوام عجزًا بقيمة 30 مليون يورو لكل موسم.

وعليه، فقد أمهل "يويفا" نادي باريس سان جيرمان 3 أعوام لتعديل حالته الاقتصادية والخروج من الخسائر المتراكمة كي لا يقع تحت طائلة عقوبات اقتصادية ورياضية.

يفرض الإطار الاقتصادي الرياضي الذي أخطر به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية عن عقوبات محتملة إذا لم يتم تصحيح العجز المتكرر لأي ناد، الأمر الذي ينطلق على باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة.

اللافت للانتباه هو أن ناصر الخليفي هو رئيس رابطة الأندية الأوروبية، هو رئيس باريس سان جيرمان، وهذه التصرفات من "يويفا" لابد أنها تمت بعلم من القطري الذي يتقاضى لاعبوه الثلاثة في الخط الأمامي، مبابي وميسي ونيمار أغلى 3 عقود في العالم بالترتيب.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان ليس وحده في فرنسا الذي أرسل إليه هذا التحذير، مارسيليا هو الآخر تم تحذيره من قبل "يويفا" من الوضع الحالي والعواقب المحتملة حال عدم تعديل الخسائر المتراكمة.