تحذير للهلال .. "رومان سايس سيكون ورطة الصيف"

حذر الإعلامي الرياضي صالح الطريقي، مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، من التعاقد مع المغربي رومان سايس؛ مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا أن النادي قد يتورط من وراء هذه الصفقة.

الهلاليون والأهلاويون يراقبون المغربي:

بعض التقارير ربطت بين الهلال وسايس مؤخرًا، لكن اسم اللاعب ارتبط أكثر بالأهلي، خاصةً وأن جمهور الراقي ناشد إدارة النادي أكثر من مرة لضمه.

جمهور النادي الجداوي دشن عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وسمًا بعنوان "سايس عيديتنا يا النفيعي"، في ظل الأزمة الدفاعية الكبرى التي يعاني منها الفريق في الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

الهلال كذلك يبحث عن مدافع قوي، تحسبًا لإصرار الكوري الجنوبي جانج هيون سو على الرحيل، في ظل عدم تأقلم زوجته مع الأجواء في المملكة.

لماذا سيكون سايس ورطة؟

الطريقي نصح إدارة ابن نافل بعدم حسم موقفها من التعاقد مع المدافع المغربي إلا بعد ظهور نتائج التحقيقات في قضية النصر ضد لاعب الزعيم محمد كنو، خوفًا من حرمان الهلال من التعاقدات لفترة على إثر هذه القضية، ومن ثم التورط في دفع راتب سايس.

وكتب الطريقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الأفضل عدم توقيع عقد مع اللاعب الآن، والانتظار إلى أن يصدر القرار بقضية كنو، حتى لا يتورط النادي بدفع رواتب لمدة عام، للاعب لن يشارك معه، إن صدر القرار ضد النادي.

"أما إن كان النادي واثق بأنه لن يعاقب، أو لن يبت بالقضية إلا بعد فترة التسجيل الصيفية، فاللاعب جيد".

الأفضل عدم توقيع عقد مع اللاعب الآن، والانتظار إلى أن يصدر القرار بقضية "كنو"، حتى لا يتورط النادي بدفع رواتب لمدة عام، للاعب لن يشارك معه، إن صدر القرار ضد النادي .

أما إن كان النادي واثق بأنه لن يعاقب، أو لن يبت بالقضية إلا بعد فترة التسجيل الصيفية، فاللاعب جيد .

دوكم🌹 https://t.co/SwC4tn1h6e — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) April 24, 2022

ما هي أزمة كنو؟

في يناير 2022، وبعد مفاوضات دامت لأشهر، أعلن الزعيم تجديد عقد كنو بشكل رسمي، عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي.

لكن المفاجأة أن النصر أعلن بعدها أن اللاعب كان قد وقع للعالمي خلال الفترة الحرة، وقدم ضده شكوى رسمية أمام الجهات المسؤولة، بتهمة التوقيع لناديين في آن واحد.

لجنة الاحتراف فتحت تحقيقًا في القضية، ثم قامت بتحويلها بالكامل إلى غرفة فض المنازعات، وهنا رفض الهلال الرد على الشكوى بداعي أن الأخيرة ليست مخولة بالنظر في الأمر.

بحسب التقارير بعد ذلك، فإن غرفة فض المنازعات أعادت القضية من جديد للجنة الاحتراف، ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن يتم إعادة التحقيق مع الأطراف الثلاثة، لاستيضاح بعض النقاط.

ماذا قدم سايس خلال ست سنوات بالدوري الإنجليزي؟

صاحب الـ32 عامًا انضم لناديه الإنجليزي، في صيف 2016، ودخل الفترة الحرة في يناير الماضي.

وشارك سايس خلال ست سنوات مع وولفرهامبتون في 204 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين.

وعلى المستوى الدولي مع منتخب المغربي، خاض رومان 60 مباراة، وسجل هدف وحيد.

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