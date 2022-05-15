تحذير للهلال .. "الفيحاء أصعب فريق قد تواجهه، شيء واحد نقصه ليُنافس على الدوري"

يستعد الهلال لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم، وقد وجه له الناقد الرياضي طارق النوفل رسالة تحذيرية بالإشارة إلى أن خصمه هو أصعب منافس قد تواجهه في الموسم الجاري.

المباراة النهائية لكأس الملك ستُقام يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة (الجوهرة المشعة) برعاية وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

النوفل سُئل من الإعلامي وليد الفراج عن رأيه في تصريحات فوك رازوفيتش المدير الفني للفيحاء، فأكد أنه كلامه صحيح ومستحق تمامًا وحذر الهلال من المباراة النهائية.

ماذا قال رازوفيتش عن نهائي كأس الملك أمام الهلال؟

المدرب الصربي الذي سبق أن وصل نهائي كأس الملك مع الفيصلي موسم 2017-2018 قبل أن يخسره أمام التعاون أكد ثقته في تقديم الفيحاء لمباراة مرضية لجماهيره خلال مواجهة الهلال، لكنه طلب من الجمهور في نفس الوقت عدم رفع سقف التوقعات كثيرًا.

إذ قال لبرنامج "أكشن مع وليد" "إن قارنا الهلال والاتحاد حاليًا فهما متشابهين تمامًا، بالتأكيد ليس من السهل مواجهة أي منهما والأفضل بينهما سيتحدد بنهاية الموسم، الهلال يتمنى الفوز على الاتحاد ليعزز فرصه في الفوز باللقب".

أضاف "إن حللنا موسم الفيحاء هذا الموسم نجد أنه كان خصمًا عنيدًا أمام جميع الفرق الكبيرة، ما أقوله لجمهور الفريق هو عدم توقع أي شيء حتى لا يُصابوا بالإحباط، أعدهم فقط بتقديم أفضل ما لدينا لإسعادهم".

أتم "النهائي مباراة خاصة لنا ولجمهورنا وسنعمل في الفترة الحالية على إزالة الضغط عن اللاعبين، سأكون سعيدًا بأي نتيجة للمباراة إن قدم لاعبونا كل ما لديهم، أتمنى أن نفاجئ الهلال".

ماذا قال النوفل عن مباراة الهلال والفيحاء؟

الناقد الرياضي المخضرم أكد أن المدرب رازوفيتش لم يُخطئ في حديثه، واصفًا تصريحاته بأنها لا تخرج إلا من مدرب كبير وفاهم جيدًا لأنه لم يعد بشيء إلا بذل فريقه كل جهده أمام الهلال.

وأضاف عن الفيحاء هذا الموسم "الفريق صاحب أقوى دفاع عادة ما يفوز بلقب الدوري السعودي بنهاية الموسم، الفيحاء رغم تحقيقه هذا الإنجاز إلا أنه يتواجد في مركز متأخر نسبيًا في جدول الترتيب، والسبب في ذلك افتقاده لخط هجوم قوي ولمهاجم قناص، لو عدنا لنتائج الفريق هذا الموسم لوجدنا جلها تنتهي بفارق هدف، الفيحاء لو امتلك مهاجمًا رقم 9 قوي وهداف لاستطاع المنافسة على المراكز الأولى".

تابع "صحيح أن التأهل لنهائي الكأس وحتى الفوز باللقب لا يعني أن الفريق قوي، وقد رأينا الفيصلي توج باللقب الموسم الماضي رغم أنه كان يترنح في الدوري، لكن رغم ذلك علينا ألا ننسى أبدًا أن الفيحاء نجح في الفوز على الاتحاد والهلال، متصدر الدوري ووصيفه، مؤخرًا وضمن بطولتين مختلفتين، الفيحاء صعب جدًا، أعتبره أصعب فريق قد تواجهه خاصة أن لديه هدف محدد ويمتلك مدرب كبير يستطيع أن يُقدم أداء قوي واكتشاف مواهب عظيمة مثل مالك عبد المنعم الذي تُعد إصابته ضربة كبيرة للفيحاء".

يُشار إلى أن الفيحاء بجانب تأهله لنهائي كأس الملك يعيش موسمًا مميزًا في الدوري السعودي، إذ يتواجد سادسًا برصيد 33 نقطة من 26 مباراة، ولم يستقبل دفاعه سوى 22 هدفًا لكنه لم يُسجل سوى 21.

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