تحذير داخلي من العنصرية وتوتنهام يفتح تحقيقًا في واقعة مباراة تشيلسي

المذيع الداخلي في ملعب توتنهام هوتسبير يحذر جماهير الفريق من العنصرية تجاه نجوم تشيلسي.

شهدت مباراة توتنهام أمام تشيلسي في ديربي لندن الذي يقام ضمن لقاءات الجولة الـ ١٨ من الدوري الإنجليزي حدثًا فريدًا من نوعه.

جاء هذا عندما خرج المذيع الداخلي للمباراة بتحذير لجماهير سبيرز ضد التصرفات العنصرية التي بدرت من بعضهم خلال المواجهة.

وقال المذيع الداخلي محذرًا جماهير أصحاب الأرض: "تلك التصرفات العنصرية تتعارض مع سير المباراة بشكل واضح".

ونشر النادي بيانًا كتب فيه: "قمنا بفتح التحقيق في التصرفات التي حدثت تجاه نجوم تشيلسي، وأي نوع من العنصرية يعد غير مقبول وسيتم التعامل معه بحزم داخل ملعبنا، نحن نتعامل مع مثل تلك الأمور بأقوى طريقة ممكنة وقد تصل العقوبات للمنع من دخول ملعبنا مدى الحياة".

وأشار اللاعب أنطونيو روديجر مدافع فريق تشيلسي لسماعه لهتافات عنصرية وتقليد أصوات القرود من قبل مدرجات فريق توتنهام.

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وتوقفت المباراة عدة مرات اليوم لأسباب مختلفة فحصل سون على بطاقة حمراء في بداية الشوط الثاني بسبب التدخل الغير مبرر على روديجر.

وأوقف الحكم المباراة قبل نهايتها بحوالي ربع ساعة بسبب إلقاء الجماهير لبعض الأغراض على الحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا لاعب تشيلسي.

جدير بالذكر أن لقاء اليوم كان قد انتهى بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين ليستمر البلوز في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٢ نقطة.