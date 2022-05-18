تحذيرات لساسوولو من بيع التذاكر لميلان.. خيانة برشلونة تلوح في الأفق!

من المتعارف عليه في لعبة كرة القدم، أن الجمهور هو أكثر عنصر يمتلك الوفاء لناديه، فهو الطرف الوحيد في المعادلة الذي لا يتلقى أي أموال.

عكس اللاعبين وطاقم التدريب وحتى الطبي، كلهم يستفيدون من وظائفهم التي تضمن لهم بعض الأموال بنهاية الشهر.

لكن في الآونة الأخيرة ظهرت بعض الأحداث التي توضح أنه من الممكن أن يكون الجمهور غير وفي، بل ويتلقى أموال مقابل "خيانته" لفريقه.

برشلونة فكرة

في ربع نهائي الدوري الأوروبي، باع بعض جماهير برشلونة التذاكر الخاصة بهم لأنصار فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وما حدث في في تلك المواجهة في ملعب كامب نو، جعل جميع الفرق تفكر أكثر من مرة قبل بيع تذاكر فريقها.

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حيث أن الحدث الذي حصل في ملعب البلوجرانا، هز مشاعر جمهور الفريق حول العالم، متهمين أنصار النادي في كتالونيا بالخيانة.

وتحول الملعب من مكان صاخب وقوي يهدد المنافس، إلى حديقة خاصة بالفريق الألماني، يفعل فيها ما يحلو له.

خسارة برشلونة بثلاثية لم تأتي عبثًا، فتحول الملعب إلى مركز تدريب لآينتراخت سهل المهمة بشكل واضح.

مواجهة الذهاب في ألمانيا كانت أسهل على لاعبي البلوجرانا الذين وجدوا أنفسهم فجأة وسط العديد من الأعلام الألمانية البيضاء.

هل يفعلها ساسوولو؟

في الوقت الذي يترقب فيه مناصر إنتر أن ينتصر ساسوولو على ميلان في الجولة النهائية من الدوري الإيطالي.

هناك بعض الأنباء التي تخرج وتشير أن قلة من جماهير ساسوولو قد تبيع تذاكرها لأنصار الروسونيري بمبالغ مرتفعة.

لا يوجد حتى الآن خبر حقيقي حول تلك المسألة، لكن نادي ساسوولو أكد مؤخرًا أنه لا يُسمح بارتداء أوشحة أو قمصان ميلان أو إظهارها في المدرج الجنوبي إذا تمكن مشجعو الروسونيري من الحصول على تذاكر لهذا الجزء من الاستاد حيث من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مع الجماهير.

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تحفظ منطقي من النادي الذي يقع في منتصف الجدول، تحسبًا لأي حركة غادرة قد تحدث من بعض الأنصار بحثًا عن المال.

التقارير أشارت أيضًا لوجود محاولات قوية من جمهور ميلان لشراء التذاكر، حيث وجد أكثر من 100 ألف طلب تم تقديمه، لكن سعة الملعب تحتوي على 21 ألف مقعد فقط، وهناك جزء مخصص لجماهير الروسونيري.

الأيام المقبلة ستشهد ما قد ممكن أن يحدث، لكن عملية بيع التذاكر واردة، والدليل على ذلك هو تفكير ساسوولو في المسألة، واهتمامهم بالتحذير منها.

فهذا الحدث وإن تكرر في الملاعب الإيطالية، ستكون الاتهامات حاضرة بقوة من جماهير النيراتزوري لساسوولو وأنصاره، فهي المواجهة الأهم لعشاق إنتر هذا الموسم.

هل يبيع المشجع ناديه؟

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الحقيقة أن منظر جمهور آينتراخت عندما ظهر في مدرجات برشلونة كان سيئًا للغاية، لكن علينا التحلي بالمنطق بعض الشيء.

جمهور الكرة هو العنصر الوحيد الذي لا يستفيد ماديًا كما ذكرنا من قبل، فلماذا عندما تأتيه الفرصة بأن يكسب ماديًا ألف يورو أو أكثر، لا يفعل ذلك؟

الفكرة أن أي شخص اتهم أنصار البلوجرانا بالخيانة إذا وضع مكانهم ربما لفكر في بيع التذاكر الخاصة به للمنافس.

نحن لا نجزم بأن هذا سيكون فعله حتمًا، لكنه وارد، فالعالم المثالي لا وجود له، حتى وإن كانت تلك الجماهير من فئات غنية، فالتفكير في الاستفادة ماديًا يجعل أي شخص يفكر في اتخاذ قرارًا مماثل.