"تحدي الشاهي المغربي" .. المريسل يراهن على إيقاف الاتحاد

اليوم حضر حامد البلوي جلسة التحقيق والقرارات تقترب

عاد الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل للرهان من جديد، ليتحدى جمهور الاتحاد حول عقوبة ناديهم في قضية المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ونادي النصر.

لماذا قدم النصر شكوى ضد حمد الله؟

شهر العسل بين المهاجم المغربي والعالمي انتهى في نوفمبر 2021، وقتما أعلن النادي العاصمي فسخ عقد اللاعب من طرف واحد، لأسباب قانونية وشرعية، بحسب ما جاء في البيان.

حتى الآن، لم يوضح النصر تفاصيل فسخ العقد، لكن بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن هذا القرار اتخذ بعدما تطاول المغربي بألفاظ نابية تجاه أحد إداريي النادي.

ولجأ الطرفان بعدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذ طالب كل منهما بحقوقه المالية عقب فسخ العقد، لكن لم يُصدر أي قرار بعد.

وبعد أشهر، تفجرت أزمة جديدة بعدما حصل النصر على تسجيلات صوتية، يزعم أنها بين حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، وحمد الله، يحرض بها الأول المهاجم على التمرد والرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

قضية التسجيلات منظورة حاليًا أمام لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ولا تزال قيد التحقيقات.

ما هو رهان المريسل؟

اليوم الخميس، حضر حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للنادي الجداوي، للخضوع للتحقيق أمام لجنة الاحتراف.

التكهنات كثيرة حول هذه الجلسة، وما سيعقبها من قرارات من قبل اللجنة، لكن المريسل يبدو واثقًا أنه ستتم إدانة الاتحاد.

الإعلامي النصراوي راهن على إصدار عقوبة حرمان من التعاقدات لفترتين متتاليتين ضد العميد.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إذا لم يتوقف الاتحاد فترتين تسجيل، سأحول حسابي لبيع شاهي مغربي".