تحديد 3 مباريات ودية جديدة للأخضر خارج السعودية

الأخضر وقع بجانب الأرجنتين والمكسيك وبولندا

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحديد 3 مباريات ودية جديدة سيخوضها المنتخب السعودي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق في قطر خلال نوفمبر القادم.

الأخضر تأهل لمونديال قطر بعد تصدره مجموعته في التصفيات الآسيوية بجدارة واستحقاق، لكن آماله في تكرار إنجاز كأس العالم 1994 بالصعود لدور الـ16 تعرض لضربة قوية بوقوعه في مجموعة صعبة جدًا ضمت بجانبه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

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الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد أعلن خطة إعداد المنتخب للنهائيات وتضمنت 3 مراحل انتهت الأولى منها وكانت في مدينة إليكانتي الإسبانية خلال يونيو الماضي، وقد خاض خلالها مباراتين وديتين أمام فنزويلا وكولومبيا خسرهما بنتيجة واحدة هي 1-0.

Shahid

المرحلة الثانية من الإعداد ستكون خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر الجاري وسيلعب الأخضر الذي يقوده الفرنسي هيرفي رينارد مباراتين وديتين كذلك، الأولى منهما وستكون أمام الإكوادور في الـ23 من سبتمبر، فيما الثانية أمام أمريكا في الـ27 من الشهر ذاته.

الرياضية أفادت أن المرحلة الثالثة ستُقام في أبو ظبي وستتضمن إقامة 3 مباريات ودية، أمام مقدونيا الشمالية في الـ22 من أكتوبر القادم، والثانية بعدها بأربعة ايام أمام بوليفيا أم بيرو، فيما الثالثة الأخيرة أمام هوندوراس في الـ30 من نفس الشهر.

يُذكر أن السعودية ستواجه الأرجنتين في افتتاح مشوار المونديال، ثم ستكون المباراة الثانية أمام بولندا وأخيرًا الختام ضد المكسيك.