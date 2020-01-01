تحديد موعد عودة الجماهير ونهائي الكأس المؤجل من الموسم الماضي في إسبانيا

تعرف على مواعيد عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم الإسبانية وموعد لقاء نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موعد عودة الجماهير لمدرجات كرة القدم من جديد خلال الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن نهائي كأس الملك الخاص بالعام الماضي الذي تم تأجيله ولم يُلعب حتى الآن سيكون بجماهير.

وأوضحت الصحيفة أن التفكير في الوقت الحالي يتجه لإقامة الكأس في الرابع من شهر أبريل المقبل لتلافي أي مشاكل تنظيمية أو قانونية.

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وتنص القوانين واللوائح على ضرورة إنهاء أي بطولة قبل 14 يومًا على الأقل من موعد انتهاء البطولة التي تلحق بها في الموسم التالي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني قد قرروا أن يكون نهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 18 من شهر أبريل.

وتسمح إسبانيا بحضور الجماهير للرياضات المختلفة بحد أقصى 2000 متفرج، لكنها لم تسمح بذلك بشكل موسع بعد.

جدير بالذكر أن نهائي الكأس الخاص بالموسم الماضي بين ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو كان قد تم تأجيله عدة مرات بسبب فيروس كورونا وتوقف كرة القدم.