تحديد موعد ظهور كرة كأس العالم "الرحلة" بالدوري السعودي

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موعد ظهور كرة كأس العالم قطر 2022، والتي تحمل اسم "الرحلة"، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت شركة "أديدس" قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن كرة الرحلة، وهي الكرة المستخدمة في بطولة كأس العالم قطر 2022، وهي المرة الـ14 التي يقوم فيها الشركة بتصنيع كرة كأس العالم.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن استخدام الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022، سيكون بداية من الموسم القادم، بعد قرار عدم اعتمادها في بقية منافسات الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن استخدام كرة "الرحلة"ن سيتم يوم 11 أغسطس المقبل، موعد انطلاق الموسم الجديد، لكي يعتاد اللاعبين الدوليين على اللعب بالكرة، قبل انطلاق منافسات كأس العالم في نوفمبر المقبل.

بعض روابط الدوريات المحترفة في العالم، مقيدة بعقود وشروط مع شركات بعينها لاستخدام الكرات الخاصة بها، وهو الأمر الذي يعرقل أو يمنه اللعب بكرة كأس العالم.

وبدأ دوري كوريا الجنوبية باستخدام كرة كأس العالم أمس الخميس، في استخدام الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم، من أجل اعتياد اللاعبين عليها قبل انطلاق كأس العالم.

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وتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم قطر 2022 للمرة الثانية على التوالي، حيث وقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.

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