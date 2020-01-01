تحديد مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك

البداية من 16 من يناير الجاري

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقرر أن يستضيف الهلال فريق الاتفاق، على ملعب جامعة الملك سعود، في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق من مساء يوم 16 من يناير الجاري.

بينما يحل النصر ضيفًا العدالة، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، في تمام الساعة الخامسة و55 دقيقة من مساء يوم 17 من يناير المقبل.

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فيما يلاقي أبها فريق الفتح، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في يوم 18 من يناير، وفي اليوم نفسه، يحل الأهلي ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة السادسة و40 دقيقة.

يذكر أن التعاون توج بطلًا للنسخة الأخيرة من كأس الملك بعدما تغلب على الاتحاد في اللحظات الأخيرة بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي.