تحديد مدة غياب أراوخو وكوندي عن برشلونة.. وقلق بشأن الثنائي الهولندي

أكد نادي برشلونة الأخبار الصادمة التي كان ينتظرها مشجعوه حول إصابتي كل من مدافعيه رونالدو أراوخو وجول كوندي خلال فترة التوقف الدولي مع منتخبي أوروجواي وفرنسا على الترتيب.
فقد أعلن النادي في بيان رسمي بعد إجراء الفحوصات الطبية على اللاعبين تشخيص الإصابتين، منتظرًا أن تحدد القابلية للتطور مدة تعافي كل منهما.
لكن صحيفة "ماركا" ترى أن كلا من أراوخو وكوندي سيغيبان عن الفريق لمدة 3-4 أسابيع بحد أدنى وفقًا لتشخيص الإصابتين.
تفاصيل الإصابتين وخيارات تشافي
وصل الثنائي اليوم إلى برشلونة، وأجريا الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابة كوندي في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وإصابة أراوخو بكدمة قوية في أوتار الفخذ الأيمن.
LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Ronald Araujo has a right adductor longus tendon avulsion. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/apf6RV8syi— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2022
المدة المتوقعة لغياب اللاعبين ترجح كما سبق الذكر من 3-4 أسابيع، وعليه بدأ تشافي في إعداد قائمة بدلاء المدافعين اللذين كانا ضمن العناصر الأساسية في تشكيلته.
مركز قلب الدفاع سيكون بين ثلاثي في الفترة المقبلة هم أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا وجيرارد بيكيه، بينما سيكون مركز الظهير الأيمن في عهدة كل من سيرجي روبيرتو وهيكتور بيليرين.
LATEST NEWS | Tests on Saturday morning have confirmed that Jules Kounde has a biceps femoris injury in his left hamstring. As a result he is unavailable for selection until he recovers. pic.twitter.com/7EG5eko63y— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2022
العائدان من هولندا
بالنسبة للعائدين من ودية هولندا ضد بولندا، وهما ممفيس ديباي وفرينكي دي يونج، فالأمور غير مريحة أيضًا، على الرغم من عدم إصدار بيان واضح إلى الآن حول حالتهما.
كلا اللاعبين تركا معسكر هولندا من أجل المثول بين أيدي أطباء برشلونة، تبدو حالة ديباي أكثر إثارة للقلق وقد يحتاج أسابيع عديدة للعودة.
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