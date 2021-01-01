تحديد فترة غياب إبراهيموفيتش عن ميلان وموقفه من مواجهة مانشستر يونايتد

الكشف عن فترة غياب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن ميلان وموقفه من لقاء مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

تعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان للإصابة خلال مواجهة فريقه بالأمس أمام نظيره روما في الدوري الإيطالي.

الإصابة التي تعرض لها إبراهيموفيتش جاءت في العضلة الضامة، وستجعله يغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة.

وكان اللاعب قد شارك أساسيًا في مواجهة الأمس التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي على ملعب الفريق العاصمي، قبل أن يغادر في الدقيقة الـ 58 للإصابة.

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غياب إبراهيموفيتش سيكون لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع مما يعني أن مشاركته في مواجهة مانشستر يونايتد ستكون شبه مستحيلة.

وسيخضع هداف الفريق الميلاني للمزيد من الفحوصات خلال عشرة أيام لتحديد موقفه من العودة للملاعب من جديد، ومدى جدوى العلاج الذي سيخضع له.

وقد يغيب زلاتان عن ثلاثة إلى خمسة لقاءات مع ميلان، ستكون أمام أودينيزي وفيرونا ومانشستر يونايتد ونابولي، ولقاء الإياب أمام الشياطين الحمر سيكون محل خلاف، وهناك احتمالية كبيرة أن تكون عودته في مواجهة فيورنتينا بالـ 21 من مارس الجاري.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش يملك في الوقت الحالي 14 هدفًا في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.