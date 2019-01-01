تحديد عودة فرجاني ساسي لتدريبات الزمالك

ساسي إحدى الركائز الأساسية في الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعود فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك إلى تدريبات الفريق الجماعية غدًا الإثنين، استعدادًا لمباريات الأبيض في الموسم الجديد.

وكان ساسي قد حصل على راحة سلبية عقب مباراة الأهلي في الدوري المصري الممتاز، خاصًة إنه لم يحصل على أي إجازة عقب كأس الأمم الإفريقية.

وأبلغ ساسي، أحمد زاهر إداري الزمالك بالعودة إلى القاهرة غدًا الإثنين، استعدادًا للانضمام للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يغيب فرجاني ساسي عن الزمالك أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره ديكاداها في لقاء الذهاب يوم 16 أغسطس الجاري، بينما تكون مباراة الإياب الجمعة 23 من نفس الشهر.

ويعد ساسي من أبرز الركائز الأساسية للزمالك خلال الموسم الماضي، وتضع جماهير الأبيض عليه الآمال في الموسم الجديد من الدوري المصري.