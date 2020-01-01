تحديد عقوبة فالفيردي وفترة غيابه عن ريال مدريد

اللاعب فيدريكو فالفيردي نجم وسط ملعب ريال مدريد يحصل على عقوبته ويغيب عن النادي الملكي.

كشفت تقارير صحفية اليوم عن عقوبة اللاعب فيدريكو فالفيردي نجم وسط ملعب ريال مدريد الذي قام بعرقلة ألفارو موراتا في نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب سيغيب عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط ستكون هي مواجهة إشبيلية المقبلة في الدوري.

وكان اللاعب قد منع فرصة هدف محقق عندما عرقل موراتا المنفرد تمامًا بمرمى ألفارو موراتا وتلقى بطاقة حمراء مباشرة غادر بسببها الملعب.

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وحقق ريال مدريد بطولة كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة أربعة للنادي الملكي مقابل ركلة وحيدة للروخي بلانكوس.

وتعد البطولة التي حسمها ريال مدريد يوم الأحد الماضي في المملكة العربية السعودية هي الـ 11 في تاريخه ببطولات السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية يوم السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بنفس عدد نقاط برشلونة المتصدر بـ 40 نقطة وبفارق الأهداف للأخير.