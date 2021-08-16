تحدد موعد عودته للرياض .. وكيله: مارتينيز مستمر مع النصر

صانع الألعاب مازال مصابًا

أكد مارسيلو سيميوني أن موكله جونزالو مارتينيز مستمر مع النصر خلال الموسم القادم ولن يرحل إلى أي نادٍ آخر حتى بالإعارة، فيما كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد عودته إلى العاصمة السعودية الرياض.

"بيتي" تعرض لإصابة صعبة في الركبة أجبرته على إجراء جراحة في أبريل الماضي، وقد أعلن النادي آنذاك غيابه لمدة 6 أشهر، وقد كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية فسخ عقده بالتراضي أو إعارته خلال الموسم القادم ليتسنى للنصر قيد لاعب أجنبي بدلًا منه.

اقرأ أيضًا | مفيد للنصر ضار لحمدالله .. ماذا قدم تاليسكا أمام ضمك؟

الوكيل نفى ذلك الحديث تمامًا، بقوله للرياضية "حتى مساء أمس، النصر لم يُخطرني أبدًا بإعارة مارتينيز لأي نادٍ، عقد بيتي مع النصر مستمر، واللاعب حاليًا، يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بعد العملية الجراحية التي أجراها على يد رامون كوجات الطبيب الإسباني الشهير في أبريل الماضي، حيث تم تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة”.

الصحيفة السعودية البارزة أكدت أن صاحب الـ28 عامًا سيُنهي برنامجه التأهيلي في بلاده ومن ثم سيعود إلى الرياض للانضمام لتدريبات النصر ومواصلة التأهيل في مقر النادي وعيادته.

وأشارت إلى أن مارتينيز قرر العودة إلى العاصمة السعودية في نوفمبر القادم لاستكمال مراحل علاجه وبرنامجه التأهيلي ومن ثم الانخراط في تدريبات النصر الجماعية.

المصادر الصحفية كانت قد أكدت صعوبة لحاق اللاعب بمباريات العالمي في مرحلة الذهاب من الدوري السعودي، ويُقال أن النصر يعمل حاليًا على تأجيل قيده لفترة الانتقالات الشتوية والتعاقد حاليًا مع لاعب بالإعارة لمدة 6 أشهر.