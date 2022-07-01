"تحدثوا عن الكبار كيفما شئتم ولن تُقنعوا حتى أنفسكم، تعلمون أن كبيركم واحد"

أدلى الناقد الرياضي محمد الشيخ بدلوه في القضية المثيرة للجدل المسيطرة على ساحات النقاش في الشارع والإعلام الكروي السعودي، والتي فجرها خالد البلطان رئيس نادي الشباب بحديثه عن الأربعة الكبار.

البلطان كان قد فجر تلك القضية حين أكد عقب هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي أنه دفن نظرية "الأربعة الكبار" بيديه، مشيرًا بذلك إلى أن سقوط الفريق الجداوي لدوري "يلو" جاء بعد فشله في الفوز على الشباب في ختام دوري المحترفين.

ماذا قال محمد الشيخ عن قضية "الأربعة الكبار"؟

الشيخ وجه رسالة لجميع المتحدثين عن القضية بالتأكيد على أن كل حديثهم ونقاشهم لا يهم أبدًا وأنهم لا يستطيعون حتى إقناع أنفسهم بوجود كبيرين أو ثلاثة أو أربعة.

وشدد الصحفي المثير للجدل على أن كبير الأندية السعودية واحد ومعروف للجميع، ورغم أنه لم يُسمه بالاسم إلا أن الواضح جدًا أنه يقصد الهلال المتوج بلقب الدوري السعودي مؤخرًا.

إذ قال "وزعوا الكبار كما تريدون، اثنان، ثلاثة، أربعة! ثم أعيدوا توزيعهم كما تشاءون هذا ثانيًا، وذاك ثالثًا، والآخر رابعًا!. ففي كل محاولة لن تستطيعوا إقناع أنفسكم!".

تابع "نعم. حتى أنفسكم! فمهما أعدتم الفكرة!. ولو حملتم السلم بالعرض!. فستخذلكم حسبتكم!. فكبيرهم جميعًا واحد. واحد ولا غير!".

وزعوا الكبار كما تريدون، اثنان، ثلاثة، أربعة!



ثم أعيدوا توزيعهم كما تشاءون هذا ثانيًا، وذاك ثالثًا، والآخر رابعًا!.



ففي كل محاولة لن تستطيعوا إقناع أنفسكم!.

نعم. حتى أنفسكم!



فمهما أعدتم الفكرة!.



ولو حملتم السلم بالعرض!.



فستخذلكم حسبتكم!.

فكبيرهم جميعًا واحد. واحد ولا غير!. — محمد الشيخ 🇸🇦 (@mhalshaikh) July 1, 2022

وأثارت تغريدة الشيخ ردود فعل مختلفة ما بين الدعم والتأييد والمعارضة الشديدة وتوجيه الاتهامات له بمحاولة مجاملة الهلال أو الجهل بتاريخ كرة القدم السعودية والدوري السعودي.

ماذا قال البلطان عن الأربعة الكبار؟

رئيس الشباب المعروف بتصريحاته الاستفزازية والجدلية أكد خلال حديثه مع الصحفيين عقب ختام الدوري السعودي بأنه دفن بنفسه نظرية الأربعة الكبار التي يتحدث عنها الإعلام من سنوات.

وأضاف كما نقلت صحيفة الشرق الأوسط آنذاك "في الملز قبرت بيدي هذه مقولة (الأربعة الكبار)، هذه المقولة التي كرسها الإعلام الرياضي لأكثر من 50 سنة، ظل يردد أن القمة محدودة والقمة مغلقة بسياج ولا يدخلها إلا هؤلاء الأربعة، وأنا اليوم دفنتها لهم".

"دفنت هذه المقولة، وماتت، الإعلام وضع قضية الأربعة الكبار وممنوع الاقتراب منها، وكأن القمة ممنوع الاقتراب منها، القمة في الرياضة لمن تعب ولمن اجتهد، لا يوجد كبار في الرياضة، كبار في مرحلة مؤقتة، الدورات في الرياضة موجودة، بمعنى أن كل عشر سنوات يظهر فريق ممتاز ويسيطر أو عدة فرق، وتختفي ثم تظهر". (هنا المزيد من التفاصيل)

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