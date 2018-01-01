تحت شعار اجعل الاردن يفتخر منتخب النشامى يواصل استعداداته

الأردن يواصل الاستعداد لكأس الأمم الآسيوية

آية العاروري

استأنف المنتخب الاردني لكرة القدم، تدريباته البدنية، ضمن المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخب النشامى في العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً للنهائيات الآسيوية 2019 التي ستنطلق في دولة الإمارات يناير المقبل

وأجرى المنتخب تدريباً صباح امس على الملعب التدريبي الخاص بنادي السد،

وذلك

استعداداً للقاء منتخب قيرغزستان ودياً الخميس القادم



في المقابل، التحق الطبيب البرازيلي رافائيل كرستيانو بالمنتخب الوطني، ليشرف على الجهاز الطبي للنشامى حتى نهاية مشاركته في كأس آسيا.



يذكر ان المنتخب الوطني سيبدأ مشواره في كأس آسيا ضمن المجموعة الثانية بلقاء استراليا في السادس من يناير المقبل بإمارة العين، ثم يواجه سوريا في 10 منه، قبل ان يختتم الدور الاول بلقاء فلسطين في ابو ظبي.

وتضم قائمة المنتخب الاردني حالياً (29) لاعباً هم: عامر شفيع، معتز ياسين، احمد عبدالستار، محمد الشطناوي، محمد الباشا، يزن العرب، وطارق خطاب، احمد الصغير، انس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، ، احسان حداد، فراس شلباية، خليل بني عطية، وموسى التعمري،بهاء عبدالرحمن،

احمد سمير،عبيدة السمارنة،

محمود مرضي، رجائي عايد،

يوسف الرواشدة، صالح راتب، سعيد مرجان، يزن ثلجي، احمد العرسان،عدي القرا، بهاء فيصل وسياج جيمي ، ياسين البخيت