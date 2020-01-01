تجهيز محرز والحذر من جوندوان.. هل استقر بيب على الفريق الأنسب أمام ريال مدريد؟

العديد من المعطيات أمام المدرب الإسباني بعد العودة من التوقف

مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي الشهر القادم أمام ريال مدريد، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا.

سيتي خسر لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، لتزداد أهمية الأبطال، حيث تعتبر المسابقة الأبرز التي عجز بيب جوارديولا عن تحقيقها مع الفريق حتى الآن.

نتيجة الذهاب انتهت لصالح سيتي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، ولكن هذا الأمر لا يعني التأهل، خاصة مع الحالة المميزة لريال مدريد بعد التوقف والانتفاضة التي يعيشها الفريق مع المدرب زين الدين زيدان.

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العديد من المؤشرات ظهرت لجوارديولا بعد عودة النشاط، للوقوف على التشكيل الأفضل لخوض هذه المعركة نستعرضها كالتالي..

الدفاع والحذر من فيرناندينيو

مركز الحراسة لا توجد حوله أي شكوك بتواجد البرازيلي إيدرسون، ولكن الأزمة تأتي في الرباعي الدفاعي الذي تسبب في العديد من الأزمات للفريق.

تحسن بنجامين ميندي على الجانب الأيسر يعطي أريحية للمدرب الإسباني، وكذلك كايل ووكر في مركز الظهير الأيمن بعد تحسن مستواه.

إيميرك لابورت هو المدافع الأفضل لدى سيتي، ووفقاً للمعطيات الحالية، يجب على بيب التخلي عن فكرة الدفع بفيرناندينيو في مركز قلب الدفاع.

لاعب الوسط البرازيلي تسبب في العديد من الأزمات لفريقه هذا الموسم، كان آخرها بمستواه الكارثي، وسيكون نقطة ضعف كبيرة لو شارك.

السيناريو الأقرب الآن هو الدفع بأي من جون ستونز أو نيكولاس أوتاميندي، فأي منهما يمكنه اللعب بصورة أفضل من فيرناندينيو، الذي يمكن لريال مدريد استغلال حركته البطيئة من خلال إيدين هازارد أو فينيسيوس جونيور.

الوسط وجوندوان

الثنائي كيفين دي بروينه ورودري من العناصر التي لا يمكن استبعادها في هذه المعركة الحاسمة والصعبة أمام الفريق الإسباني من أجل التأهل.

المشكلة الحقيقة تأتي في إلكاي جوندوان وهبوط مستواه بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، وتسببه في أكثر من ورطة، حيث شارك فيرناندينيو في الخسارة أمام تشيلسي.

المستوى المميز لدافيد سيلفا الفترة الأخيرة بعد التوقف، ربما يدفع بيب للدفع به بجوار رودري ومن أمامهما البلجيكي دي بروينه كصانع ألعاب صريح.

الهجوم

إصابة سيرخيو أجويرو وعدم عودته حتى الآن، تثير الشكوك حول جدية الدفع به أمام ريال مدريد في مثل هذه الظروف الصعبة، مما قد يعني استبعاده بشكل كبير.

بيب دخل مباراة الذهاب بثلاثية غير مألوفة، حيث لعب رياض محرز وبرناردو سيلفا وجابرييل جيسوس في خط الهجوم، مع جلوس رحيم ستيرلينج وأجويرو على الدكة.

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السيناريو الأقرب للواقع وفقاً لما بعد التوقف، هو استبدال برناردو بستيرلينج، لاستغلال الحالة المميزة التي يمر بها الجناح الإنجليزي.

ظهور محرز بصفة مستمرة في المباريات الأخيرة لسيتي، يؤكد محاولات تجهيزه لهذه المباراة، مما يعي أنه سيكون اللاعب الثالث مع جيسوس وستيرلينج.