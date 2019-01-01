تجنبًا لأزمة اقتصادية - برشلونة مجبر على بيع كوتينيو

هل يكون كوتينيو ضحية ميزانية برشلونة؟

يضطر نادي برشلونة الإسباني للبحث عن فرصة لبيع فيليبي كوتينيو، لاعب الفريق، خلال الصيف الجاري تجنبًا لأي أزمة اقتصادية قد تهدد البلوجرانا.

برشلونة يخطط للتخلي عن البرازيلي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء لأحد الفرق قبل غلق سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني يحتاج إلى بيع لاعبين بقيمة 90 مليون يورو لتفادي عدم التوازن بين الشراء والأرباح خلال الصيف الجاري.

الصحيفة أوضحت أنّ برشلونة صرف بالفعل 237 مليون يورو بضم أنطوان جريزمان وفرينكي دي يونج ونيتو وإيمرسون وكوكوريا وحصل على 146.4 مليون يورو من بيع مالكوم وسيليسين وأندريه جوميز وباكو ألكاسير ودينيس سواريز وكوكوريا.

ويعاني البلوجرانا من فارق 90 مليون يورو بين البيع والشراء، وقد يوافق على بيع رافينيا إلى فالنسيا لأجل التعاقد مع جونيور فيربو من ريال بيتيس.

ولهذا السبب، فإن كوتينيو هو اللاعب القادر على منح برشلونة مبلغ يتراوح بين 100 إلى 120 مليون يورو حال رحيله وهو ما يعيد التوازن لبرشلونة.

ولن يستطيع النادي الكتالوني ضم نيمار في الصيف مما يعني أنّ الحل الوحيد هو تبادل اللاعبين وهو ما يرفضه باريس سان جيرمان.