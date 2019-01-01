تجميد نادي سعودي بسبب انسحابه من مباراة

قرارات صارمة ضد النادي السعودي بسبب رفضه خوض مباراة في الدوري

تقرر خلال الساعات الماضية داخل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجميد أحد الأندية السعودية بسبب رفضه خوض مباراة.

وكان نادي الموج قد رفض خوض مواجهة الزلفي، في دوري الدرجة الثالثة بالسعودية، في يوم 12 من أكتوبر الجاري مما ترتب عليه العقوبة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي قد أصدر قرار بتجميد نادي الموج حتى نهاية الموسم المقبل بسبب رفضه خوض اللقاء.

وغرمت اللجنة نادي الموج 15 ألف ريال، وإلغاء النتائج الخاصة به في الموسم الحالي واعتباره في المركز الأخير مع عدم مشاركته في الموسم الجديد 2020 – 2021.

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وقررت اللجنة أيضًا حرمان الفريق من الإعانة التي تقدم من الاتحاد السعودي لكرة القدم لأندية الدرجة الثالثة خلال الفترة المقبلة بسبب موقفه من عدم خوض اللقاء.